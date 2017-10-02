Uber’de sular durulacak gibi değil. Yunanistan ambargosunun ardından şirket, bir istifa haberiyle sarsıldı.

Uber Kuzey Avrupa Operasyonlar Şefi Jo Betram, görevinden istifa etti.

Aslında Jo Betram, Londra’daki skandallar nedeniyle (//hwp.com.tr/uber-ceosundan-londra-yasagi-sonrasinda-carpici-itiraflar-88145 bağlantılı haberimize göz atmak isteyebilirsiniz) haftalar önce istifa kararı vermiş ama ayrılık resmiyete dökülmemişti.

Betram, “Yeni fırsatlara yelken açmak için” görevinden ayrıldığını söylese de, bunun diplomatik bir yorum olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Betram, şirketin artık “Avrupa’da değişikliğe ihtiyacı olduğunu da” belirtti. Şirket CEO’su Dara Khosrowshahi de bunu kabul etti. Betram, 4 yıldır firmanın Kuzey Avrupa Birimi’nin tepesindeydi.

CEO Dara Khosrowshani, kısa süre önce yaptığı açıklamada Dara Hjosrowshahi, tüm bunlara ek olarak şu ifadeleri kullanmıştı: “Şirketimizde ciddi değişiklikler yaşanacak. Geçmişteki hatalarımız için içtenlikle özür diliyoruz. Bunların tekrarlanması için elimizden gelenin fazlasını yapacağız”