Uber’in yeni CEO’su Dara Khosrowshahi, Londra’da kendilerine bazı yasakların konulmasının ardından ciddi itiraflarda bulundu.

Dara Hjosrowshahi, Londra Ulaşım Dairesi’nin bazı Uber sürücülerini faaliyetten men etmesini ve çalışma biçimlerinden dolayı taksilerin yasaklanması hakkında öz eleştiride bulundu.

Dara Hjosrowshahi, kendi liderliği altında şirketin “Alçak gönüllülük, dürüstlük ve tutku içerisinde çalışacağını” duyurdu. Bu ifadeler, şirketin Travis Kalanick yönetiminde yaptığı hataları tekrarlamayacağını işaret ediyor. Sakin mizacıyla tanınan Dara Hjosrowshahi; gereksiz sektörel savaşlardan uzak durmak, basınla iyi ilişkiler kurmak, siyasete karışmamak (Kalanick, Donald Trump’ın danışmanlığını üstlenmişti) ve sürücüler konusunda seçici davranıp, müşteri memnuniyetini artırmak niyetinde.

Dara Hjosrowshahi, tüm bunlara ek olarak şu ifadeleri kullandı: “Şirketimizde ciddi değişiklikler yaşanacak. Geçmişteki hatalarımız için içtenlikle özür diliyoruz. Bunların tekrarlanması için elimizden gelenin fazlasını yapacağız”