Uber ile NASA El Ele “Uçan Taksi” Üretecek!

Uber’in yaptığı açıklamaya göre NASA ile ortak bir proje olarak uçan taksiler geliyor.

Ulaşım şirketi olarak ülkemizde de birçok sıkıntı ile boğuşan Uber, yaptığı açıklama ile NASA ile anlaştığını ve bu ortak projede uçan taksileri üretmeye başlayacaklarını duyurdu. 2023 yılının sonu olarak hedeflenen uçan taksiler, örnek olarak San Jose ile San Fransico arasında 2 saat süren ve yaklaşık olarak 111 Dolar tutan yolculuk, uçan taksiler aracılığı ile 15 dakika sürerken 123 Dolar tutacak.

İlerleyen zamanlarda ilk olarak kısa vadede bu yolculuğu 43 Dolar’a düşürmeyi planlayan Uber, uzun vadede ise 20 Dolar’a kadar indirmeyi planlıyor.

Yani Uber’in planı 1900’lü yıllarda 2000’li yıllar için düşünülen ve hayal edilen uçan araba durumunu gerçekleştirirken bunu aynı zamanda ucuz bir şekilde sunmayı planlıyor. Bunu gerçekleştirmek için sırtını NASA’ya dayayan Uber, teknoloji ve lojistik konusunda Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nden destek alacak.

Tabii bu araçların yola çıkması için birçok engel de bulunurken en önemli sıkıntı bu araçların dahil olacağı uçuş trafiği olacak. Bunun için de NASA ile çalışmalar geliştirecek olan Uber, araçların uçuş rotaları ve saatleri, kentdeki araçların iniş bölgeleri gibi durumları çözmeye çalışacak. Tabii Uber açıklamamış ya da bilgi vermemiş olsa da ABD’de bu sistemin yaygınlaşması ardından hedefi diğer Uber kullanan ülkeler olacaktır. Bunun Türkiye versiyonu hayalini kurmak için ise şimdilik erken diyebiliriz.