Uber saldırıya uğradı, dahili sistemlerin ve gizli belgelerin güvenliğinin ihlal edildiği iddia edildi. Bilgisayar korsanları, yaptığı saldırı sonrasında Uber’in güvenlik raporlarını ele geçirdi. Bununla birlikte şirketin dahili sistemleri, e-posta panosu ve Slack sunucusunun ekran görüntüleri de internete sızdırıldı. Şirket, bir tweet ile ihlali doğruladı.

Uber, olayla ilgili ayrıntıları veya herhangi bir kullanıcı verisinin güvenliğinin ihlal edilip edilmediğini açıklamadı, ancak siber suçlunun bir çalışanın hesabını ele geçirdikten sonra şirketin Slack’inde paylaşımda bulunabildiğini doğruladı.

Bilgisayar korsanı daha sonra Uber’in diğer dahili sistemlerine erişim sağladı ve dahili bir sayfada müstehcen bir fotoğraf yayınladı. Şirketin büyük bir veri ihlali yaşadığına dair bir mesaj yayınlamak için aynı Slack hesabından yararlandı.

Uber, daha fazla hasarı önlemek için personeline Slack kullanmama talimatı verdi. Diğer iç sistemler de onlar için erişilemez hale getirildi. Şirket, bir bilgisayar korsanının gazeteciler ve güvenlik araştırmacıları ile bilgisayar sistemlerini ihlal ettiğine dair kanıtları paylaşmasının ardından bir ‘siber güvenlik olayı’ araştırdığını söyledi.

Uber Comms Twitter kolundan yetkililer tweet attı:

We are currently responding to a cybersecurity incident. We are in touch with law enforcement and will post additional updates here as they become available.

— Uber Comms (@Uber_Comms) September 16, 2022