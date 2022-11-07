Twitter, Ekim 2022’de milyarder ve girişimci Elon Musk tarafından satın alındı. Birkaç hafta içinde, yeni yönetimle birlikte sosyal ağda yapılan ilk değişiklikler iyi karşılanmadı ve kullanıcılarda büyük bir “izdihama” neden oldu.

İçindekiler Cohost



Mastodon

Reddit

Tumblr

Amino

Bluesky

Cohost

Cohost bu yıl bir grup geliştirici tarafından oluşturuldu ve hala beta aşamasında. Algoritmalar olmadan bir deneyim sunan sosyal ağ, yayınlar için kronolojik bir akış kullanıyor ve içeriğin moderasyonu insanlar tarafından yapılıyor.

Gizliliğe önem verenler için platform, reklam geliri için veri takibi yapmıyor. Ücretsiz olmasına rağmen, site kullanıcıların bağışlarıyla ayakta tutulmaktadır.

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Cohost’u keşfetmek için kişinin resmi siteye bir davetiye kodu ile kaydolması gerekir. Davet kodunuz yoksa, platformla etkileşime geçebilmeniz için iki gün kadar beklemeniz gerekecektir.

Mastodon

Twitter’ın yerini alacağı müjdelenen Mastodon, 2016 yılında Alman programcı Eugen Rothko tarafından yaratıldı. Sosyal ağ ayrıca 500 karaktere kadar kısa mesajlar içeren bir mikroblog olmayı da öneriyor.

Rakiplerinden farklı olarak, platform bazı benzersiz araçlar sunuyor. Örneğin, takipçileri spoilerlardan korumak ve yayınlara kimlerin erişebileceğini filtrelemek için bir gönderinin ayrıntılarını “gizlemek” mümkündür.

Mastodon’da bir hesap oluşturmak için platformun resmi web sitesini ziyaret etmeniz yeterlidir.

Reddit

Reddit, 2005 yılında oluşturulmuş içerik paylaşımına odaklanan bir sosyal ağdır. Temel olarak, sitedeki tüm gönderiler (bağlantılar, videolar, fotoğraflar ve metinler) kullanıcılardan oy alır ve en iyi puan alanlar öne çıkarılır.

Birçok ülkede başarılı olan platform, “subreddit” adı verilen 100.000’den fazla topluluğa sahiptir. Forumlar eğlenceden siyasi konulara kadar farklı konulara odaklanıyor ve öne çıkan konular her zaman ana sayfa akışında gösteriliyor.

Reddit’e katılmak için resmi web sitesi veya uygulama üzerinden kayıt olmanız yeterlidir.

Tumblr

2007 yılında kurulan Tumblr, farklı içeriklere (metin, resim, video ve ses) yer veren bir platformdur. Bazı kullanıcılar için sosyal ağ, 2000’lerin başındaki bloglar ile Twitter’ın mikroblog formatının bir karışımıdır.

Kullanıcılar kendi materyallerini yayınlamanın yanı sıra, diğer kullanıcıların gönderilerini kendi sayfalarında beğenebilir/favori gösterebilir veya yeniden bloglayabilir/yeniden yayınlayabilir. Dahası, profillerin kapsamlı bir şekilde özelleştirilebilmesi sitenin başlıca cazibe merkezlerinden biridir.

Tumblr hesabı, kısa bir kayıt işleminden sonra platformun resmi web sitesinde oluşturulabilir.

Amino

2016 yılında kurulan Amino, kendisini Reddit’ten ilham alan bir “topluluklar ağı” olarak tanımlıyor. Çeşitli temalara sahip bu gruplar içinde insanlar sohbetler, bloglar, anketler ve diğer çeşitli araçlar aracılığıyla etkileşime girebilir.

Amino’ya resmi web sitesinden veya uygulamadan basit bir kayıtla erişilebilir.

Bluesky

Bluesky, Twitter’ın eski CEO’su ve kurucusu Jack Dorsey’in yeni sosyal ağıdır. Blok zinciri teknolojisine dayanan merkezi olmayan sosyal medya platformu, kullanıcılara algoritmalar üzerinde kontrol sağlayacaktır.

Henüz önemli bir detayı bulunmayan site, 30.000’den fazla kullanıcıyla test aşamasında. Bununla birlikte, gelecekteki testlere katılmak ve yeni sosyal ağın kurulmasına “yardımcı olmak” için resmi web sitesine kaydolmak mümkündür.