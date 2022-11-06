Twitter’ın kurucu ortağı ve eski CEO’su olan Jack Dorsey, eski firmasındaki toplu işten çıkarmalara değinerek Twitter’ı “çok hızlı” büyüttüğü için çalışanlardan özür diledi.

Elon Musk’ın 44 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın almasından bir hafta sonra sosyal medya devi çalışanlarının yarısı işten atılmaya başladı. Yeni CEO Musk, şirket günde 4 milyon dolardan fazla kaybederken şirketin işgücünü kesmekten başka seçeneği olmadığını söyledi. Twitter çalışanları, işten çıkarılmalara öfkelerini ifade etmek için platforma yöneldi.

Mikroblog bir sitede yayınlanan bir açıklamada, kasım ayında CEO görevinden ve mayıs ayında yönetim kurulundan ayrılan Jack Dorsey, Twitter personeli hakkında “Güçlü ve dirençliler. O an ne kadar zor olursa olsunlar her zaman bir yolunu bulurlar. Çoğunun bana kızdığının farkındayım. Herkesin bu durumda olmasının sorumluluğu bana ait. Şirketi çok çabuk büyüttüm. Bunun için özür dilerim.” dedi.

Dorsey, “Twitter’da çalışan herkese minnettarım ve onları seviyorum. Bunun şu anda ya da hiçbir zaman karşılıklı olmasını beklemiyorum… ve onları anlıyorum.” diye de ekledi. İfadesi, firmadaki işten çıkarma ihtiyacını onaylıyor gibi görünüyor. Dorsey, Musk’ın devralmasını desteklediğini de belirtti. Musk’ın Twitter’ı ilk satın almaya başladığı nisan ayında Dorsey, “Musk güvendiğim tek çözüm. Elon’ın devralması doğru yol… Buna tüm kalbimle inanıyorum.” dedi.

Dorsey, 2006 yılında Evan Williams, Biz Stone ve Noah Glass ile birlikte Twitter’ı kurdu. Şirketin ilk tweetini göndererek “twttr’mı kuruyorum” yazdı.

Kesintiler, Twitter’ın 7.500 kişilik işgücüne rastladı ve firmanın içerik denetleme çabalarına zarar verebileceğine dair korkular var. Görevden almalara rağmen Musk, firmanın politikalarının “kesinlikle değişmediğini” söyledi.

Volkswagen, General Motors ve Pfizer dahil olmak üzere bir dizi büyük marka son günlerde Twitter ile reklam harcamalarını durdurdu. Twitter’ın gelirinin neredeyse tamamı şu anda reklamlardan geliyor. Bu yüzden Musk, maliyetleri düşürmenin ve platformdan farklı şekillerde para kazanmanın yollarını arıyor. Önceden duyurulan bir hareketle Twitter, cumartesi günü kullanıcıların platformda aylık 7.99 dolarlık bir ücret karşılığında mavi tik doğrulaması satın almalarını sağlayan bir abonelik hizmeti başlattı.