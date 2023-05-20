Sosyal medya platformu Twitter, Microsoft’u verilerini yetkisiz şekillerde kullanmakla suçluyor. Twitter’ın sahibi Elon Musk’ın avukatı Alex Spiro, veri kullanımı üzerindeki anlaşmalarının “birden fazla hükmünü ihlal etmiş olabileceği” de dahil olmak üzere iddiaları ortaya koyan bir mektubu Microsoft’a gönderdi. Bu, yapay zeka ve makine öğrenimi yazılımlarını eğitmek için kullanılabilecek verilere kimin sahip olduğu konusunda büyüyen tartışmada teknoloji şirketleri arasındaki en son çatlak oldu.

Musk, ekim ayında Twitter’ı satın alıp kendisini CEO olarak atadıktan sonra, geliştiricilerin tweetleri yazılımlarına ve hizmetlerine yerleştirmelerine ve Twitter verilerine erişmelerine olanak tanıyan uygulama programlama arayüzünün kullanımı için ücret almaya başladı.

API, daha önce Twitter’ın şartlarını kabul eden bazı araştırmacılar, ortaklar ve geliştiriciler için ücretsizdi. Twitter API uygulamaları arasında Hootsuite, Sprout Social ve Sprinklr bulunuyor. Spiro’nun Microsoft CEO’su Satya Nadella’ya ve şirketin yönetim kuruluna yazdığı mektuba göre, geçen ay Microsoft “Twitter’ın API’larına ve içeriğine sürekli erişim için indirimli bir ücret bile ödemeyi reddetti.” Spiro, nisan ayı itibarıyla Microsoft’un Azure, Bing ve Power Platform dahil olmak üzere Twitter API’ı kullanan en az beş ürünü olduğunu söyledi.

Anlaşma, Twitter‘ın programlama arayüzlerinin aşırı kullanımını kısıtlıyor. Bununla birlikte, Twitter verilerini kullanan Microsoft hizmetlerinden biri için “hesap bilgileri, müşterilerinin” kısıtlama sınırlarını aşmasına “izin vermeyi amaçladığını açıkça belirtir.” diye yazdı.

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Bir Microsoft sözcüsü mektubun alındığını kabul etti ve şirketin mektubu inceleyeceğini ve “uygun şekilde yanıt vereceğini” söyledi. Sözcü bir e-postada, “Bugün, Twitter’ı temsil eden bir hukuk firmasından ücretsiz Twitter API’ını daha önceki kullanımımızla ilgili bazı sorular duyduk. Şirketle uzun vadeli ortaklığımızı sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz.” dedi.

Musk, Microsoft’un chatbot ChatGPT’nin yaratıcısı OpenAI ile olan sıkı ilişkisini açıkça eleştiriyordu. Musk, OpenAI’ın erken bir destekçisiydi ancak şirket o zamandan beri AI teknolojisini birçok temel ürüne yerleştiren Microsoft’tan milyarlarca dolar topladı.

Musk, bu hafta verdiği bir röportajda “Microsoft’un bu noktada OpenAI’ı doğrudan kontrol etmese de çok güçlü bir söz hakkı var” dedi. Nadella geçtiğimiz günlerde yaptığı bir röportajda Microsoft’un başlangıçta “kontrol gücü olmayan bir çıkarı” olduğunu söyleyerek Musk’ın iddiasını reddetti.

Spiro mektupta OpenAI’den, ChatGPT ve DALL-E uygulamalarından veya büyük dil modellerinden bahsetmedi. Ancak “Microsoft uygulamalarının herhangi birinde uygulanan herhangi bir belirteç havuzunun açıklaması, bu tür herhangi bir belirteç havuzunun meydana geldiği dönem(ler) ve havuza alınan belirteçlerin sayısı” da dahil olmak üzere Microsoft’a baskı yaptı.