OpenAI şirketi, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin iOS uygulamasını App Store‘da yayınladı. Başlangıçta yalnızca ABD’deki kullanıcıların erişimine açılan uygulama, yakın zamanda tüm dünyadaki kullanıcılar tarafından indirilebilecek. Şirket, bir sonraki aşamada ChatGPT’nin Android sürümünü de piyasaya sürmeyi planlıyor.

ChatGPT, yayınlandığı ilk haftada 100 milyon kullanıcıya ulaşmış ve hemen hemen her sektörün yapay zeka dönüşüm yarışına girmesine yol açmıştı. Yeni uygulamanın da benzer ilgiyle karşılaşması muhtemel.

Şirketin blog gönderisinde paylaştığı bilgilere göre, uygulama sesli komutları kabul edebilecek. ChatGPT şimdiye kadar OpenAI’nin web sitesinde çevrimiçi olarak mevcuttu. Kullanıcılar ayrıca, üçüncü taraf uygulamalar oluşturmak için kullanılan bir uygulama arabirimi aracılığıyla ChatGPT’ye erişebiliyordu.

Her ne kadar App Store’da ChatGPT’yi içeren OpenAI yazılımını kullanan uygulamalara rastlasak da, ChatGPT ilk kez doğrudan App Store’da yer aldı. Kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan uygulamada, ChatGPT Plus için 20 dolarlık bir uygulama içi satın alma seçeneği de bulunuyor.

ChatGPT uygulaması Türkiye’den nasıl indirilir?

iPhone’unuzdan “Ayarlar”a girin

Ekranın en üstünden isminizin yazdığı yere tıklayın

Açılan sayfadaki “Ortamlar ve Satın Almalar” bölümüne girin

“Hesabı Görüntüle”ye basın

“ Ülke/Bölge” kısmından ABD’yi seçin

Ülke/Bölge” kısmından ABD’yi seçin App Store’a girdiğinizde uygulamayı görebileceksiniz

Android sürümü gelecek mi?

Ayrıca, OpenAI’nin Android kullanıcılarını da unutmadığı belirtildi ve ChatGPT uygulamasının Android için “yakında” çıkacağı ancak kesin bir tarih verilmedi. Neler düşünüyorsunuz yorumlar kısmından bizimle paylaşın.