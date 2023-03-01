Dev sosyal medya platformu Twitter, ünlü milyarder Elon Musk tarafından satın alınmasıyla beraber birçok sarsıcı karara ve değişikliğe maruz kaldı. Bu durumdan hoşnut olmayan çoğu kullanıcı ve reklam veren kuruluş platformdan uzaklaştı. Yeni bir Twitter arayışında olan birçok kişi ise şirkete rakip çıkabilecek alternatifler için beklemeye geçti. Son çıkan haberlere göre bu bekleyiş son bulmuş olabilir. Twitter’ın eski yöneticileri tarafından kurulan Bluesky uygulaması beta sürümüyle ilk kez gün yüzüne çıktı.

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Elon Musk’ın şirket içinde verdiği çarpıcı kararlar ve platform üzerinde her hafta yaptığı değişiklikler sebebiyle birçok insan Twitter’da bulunan hesaplarını kapatma kararı aldı. Farklı bir sosyal medya uygulamasına geçiş yapmak isteyen kullanıcıların sesini duyan Twitter’ın kurucu ortağı ve eski CEO’su Jack Dorsey, Bluesky isimli yeni bir uygulamanın beta sürümünü App Store üzerinden yayınladı.

Yeni Bluesky Uygulaması Nasıl Çalışacak ?

İOS’da çıkışı gerçekleşen yeni Blusky, şu an için hala beta sürecinde ve henüz sadece davetiyesi olan özel kişiler için kullanılabilir durumda. Merkezi olmayan bir sistemde kurulan yeni platform, Authenticated Transfer Protocol (AT Protocol) isimli bir açık kaynak protokolü üzerinden çalışıyor. Söz konusu protokol, uygulama içerisinde dönen ağı tek bir merkez üssü yerine birçok yerde topluyor. CEO olduğu dönemler blok zincirine oldukça ilgili olan Dorsey, yeni uygulamasında bu sisteme benzeyen bir temeli kullanıyor.

Tasarım boyutunda ise Blusky, Twitter platformuna oldukça benzeyen bir yapıya sahip. Yeni uygulamanın beta sürümünden ana versiyona ne zaman geçeceği ise hala merak konusu. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.