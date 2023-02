Elon Musk Twitter’ı satın aldığında Twitter Blue isimli yeni hizmetini duyurmuştu. Blue hizmetinde aboneler mavi tike sahip olacaktı. Bu durumun tartışma yaratmasının ardından Twitter, altın renkli bir tik getirmişti. Altın tik doğrulanmış kullanıcılara veriliyordu. Mavi tik ise Twitter Blue abonelerine. Elon Musk çok tartışılan bu hamlesinden sonra yeni bir karara daha imza attı.

Zoe Shiffer’ın attığı Tweet’te şu yazıyor:

“YENİ: Twitter, şirket kaynaklarına göre bu öğleden sonra yalnızca Blue abonelerinin SMS tabanlı iki faktörlü kimlik doğrulamayı kullanabileceği yeni bir politikayı açıklamayı planlıyor.”

İki faktörlü doğrulama çağımızın en gerekli güvenlik sisemlerinden bir tanesi. Hemen hemen tüm uygulamalar bu güvenlik önlemini ücretsiz olarak sunuyor. Bu zamana kadar Twitter’da da öyleydi. Ancak artık Twitter Blue aboneliği almanız lazım. Twitter Blue Android’de ayda 8 dolar, iOS’ta ayda 11 dolar fiyat etiketiyle abonelik esaslı olarak hizmet veriyor.

NEW: Twitter is planning to unveil a new policy as soon as this afternoon that only Blue subscribers will be able to use SMS-based two-factor authentication, according to company sources.

— Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) February 17, 2023