Twitter retweet özelliğini eski haline geri döndürdü

Mikro-blog sitesi Twitter, retweet özelliğini çarşamba gününden itibaren eski haline geri getirdi. Bundan böyle kullanıcılar, Twitter’da bir gönderiyi retweetleme tuşuna bastıklarında karşılarına otomatikman alıntılama ekranı çıkmayacak. Bunun yerine eskiden olduğu gibi retweet tuşu, ilgili tweetin direkt olarak kendi hesabınızda paylaşılmasını sağlayacak.

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Twitter, retweet özelliğini normal haline getirdi

Bildiğiniz üzere Twitter, ABD başkanlık seçimleriyle ilgili aldığı önlemler kapsamında, ekim ayından itibaren retweet özelliğinin çalışma prensibini geçici olarak değiştirmişti. Yapılan değişiklikten sonra kullanıcılar, retweet’e bastıkları zaman karşılarına direkt olarak alıntılama özelliği açılıyordu ve böylelikle Twitter, retweet’i birazcık arka plana atmıştı.

Bu geçici değişikliği, kullanıcıların bir tweeti retweetlemeden evvel iyice düşünmeleri ve iyice karar verdikten sonra retweet yapmalarını sağlamak için hayata geçirdiğini ifade eden Twitter, bu hafta yaptığı duyurudaysa retweet özelliğini eski haline getirdiğini açıkladı. Bu bağlamda, Twitter’da bir tweeti retweet yapmak istediğiniz zaman artık alıntılama ekranıyla hiç uğraşmayacaksınız ve ilgili tweet, doğrudan retweetlenecek.

Alıntı tweetlerin kullanımı arttı

Twitter, değişiklikle alakalı olarak yaptığı açıklamada, alıntılama yöntemiyle retweet kullanımının arttığını söyledi. Ancak şirket, yapılan alıntıların %45’inin tek kelimeden; %70’inin de 25 kelimeden daha az karakter içerdiğini ifade etti. Yani anlaşılan o ki insanlar alıntılama özelliğini pek de sevmemişler.

Aslında bakarsanız retweet özelliğinde yapılan geçici değişikliğin kullanılması zor bir yanı yoktu. Yani en azından Twitter, alıntılama ekranını kullanıcıların karşısına otomatikman çıkarmıştı ancak illa da birkaç cümle yazmak gibi bir zorunluluk getirmemişti. Fakat görünüşe göre, retweetlerde yapılan değişiklikler Twitter’ın hayalinde olan şeyi tam olarak gerçekleştirememiş olacak ki, şirket en sonunda geri adım attı.