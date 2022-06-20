Twitter her zaman bir düzenle düğmesi istedi ve en büyük mutlulukları için platform kısa süre önce bu özellik üzerindeki çalışmaların devam ettiğini doğruladı. Bununla ilgili henüz uygun ayrıntıları bulunmazken, Twitter rahatsız edici kabul edilen tweetler için özelliği kullanıma sunmaya başladı gibi görünüyor.

Twitter’ın Düzenle Düğmesi Yayılmaya Başlıyor!

Mukul Sharma’ya göre Twitter, bir açılır mesaj yoluyla rahatsız edici olabilecek bir tweet’i düzenlemenizi isteyen bir düzenleme özelliğini kullanıma sunmaya başladı. Bu nedenle, platformda bir tweet yayınladığınızda ve Twitter bunun aşağılayıcı olduğunu düşündüğünde, sizden kelime seçimini yeniden gözden geçirmenizi isteyecektir.

Twitter Edit button is here, but only for potentially abusive/harmful/offensive tweets for now.

Plus, Twitter is testing a like/dislike feature, which lets you view the stats (likes, comments, RTs) in the notifications section itself and lets you engage with the tweet right there pic.twitter.com/UovNjhdFek — Mukul Sharma (@stufflistings) June 20, 2022

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Bu seçenekle Twitter, platformun belirli bir tweet hakkında yanlış olması durumunda kullanıcıların geri bildirim sağlaması için bir kanalı da etkinleştirecek. Ancak, bunun gerçekten tweet düzenleme yeteneği olmadığını bilmelisiniz. Yakında yayınlanması beklenen özellik, kullanıcıların daha önce atılmış bir tweet’i düzenlemesine izin verecek.

Yetenek de yakın zamanda fark edildi ve tweet’in yanında bulunan üç noktalı menünün altında yer alacak. Bununla birlikte, bu özelliğin nihayet kullanıcılar için ne zaman kullanıma sunulacağı hala görülmeye devam ediyor.

Buna ek olarak, Twitter’ın oldukça kolay erişim için belirli bir tweet’in istatistiklerini doğrudan bildirim bölümünden görüntüleme özelliğini sunması bekleniyor. Bu, ne kadar çekişe sahip olduğunu görmek için tekrar tekrar bir tweet açma ihtiyacını ortadan kaldıracaktır.

Bununla birlikte, bu özelliklerin resmi olarak piyasaya sürülmediğini belirtelim. Ayrıca, Twitter da herhangi bir duyuru yapmadı.