Twitter her zaman bir düzenle düğmesi istedi ve en büyük mutlulukları için platform kısa süre önce bu özellik üzerindeki çalışmaların devam ettiğini doğruladı. Bununla ilgili henüz uygun ayrıntıları bulunmazken, Twitter rahatsız edici kabul edilen tweetler için özelliği kullanıma sunmaya başladı gibi görünüyor.

Mukul Sharma’ya göre Twitter, bir açılır mesaj yoluyla rahatsız edici olabilecek bir tweet’i düzenlemenizi isteyen bir düzenleme özelliğini kullanıma sunmaya başladı. Bu nedenle, platformda bir tweet yayınladığınızda ve Twitter bunun aşağılayıcı olduğunu düşündüğünde, sizden kelime seçimini yeniden gözden geçirmenizi isteyecektir.

Twitter Edit button is here, but only for potentially abusive/harmful/offensive tweets for now.

Plus, Twitter is testing a like/dislike feature, which lets you view the stats (likes, comments, RTs) in the notifications section itself and lets you engage with the tweet right there pic.twitter.com/UovNjhdFek

— Mukul Sharma (@stufflistings) June 20, 2022