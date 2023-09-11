Elon Musk, Twitter’ı satın almasının hemen ardından platformu resmen oyuncağı yapmış ve değiştirmedik yer bırakmamıştı. Kendi çılgın hayallerini dünyaya kabul ettirmeye çalışan Musk, bir gün bu platformun adını “X” olarak değiştirmek istediğine karar vererek dünyayı şok etmişti. Görünen o ki, Musk’ın Twitter’ı X olarak yeniden markalaştırması pek yararlı olmamış. Zira X’in kullanım ve indirme oranları resmen yerlerde sürünüyor!

Twitter’ın İndirme ve Kullanım Rakamları Elon Musk’ın Elinde Düşüşe Geçti!

Twitter, Elon Musk tarafından “X” olarak yeniden markalandıktan sonra indirme ve kullanım sayılarında ciddi bir düşüş yaşadı. Apptopia tarafından hazırlanan bir rapora göre, Twitter’ın indirilme sayıları yeniden markalaştıktan sonraki iki ay içinde neredeyse %30 oranında azaldı ve son on yılın en düşük noktasına geriledi.

Ayrıca, Twitter’ın web versiyonu da trafikte bir düşüş yaşadı ve küresel ziyaretler Ağustos ayında bir önceki yıla kıyasla %10 azaldı.

Twitter, tarihsel olarak her ay 15 ila 30 milyon yeni kullanıcı kazanarak büyümüştü. Ancak son verilere göre, “X” olarak yeniden markalandıktan sonra Ağustos ve Eylül ayları arasında sadece 10 milyon yeni kullanıcı kazandı. Bu da platformun eskiye kıyasla inanılmaz bir gerileme döneminde olduğunu gösteriyor.

Bu düşüş, platformun Musk’ın satın almasından hemen önce indirmelerde sadece %18’lik bir düşüş yaşadığı geçen yılki performansıyla da çelişiyor. Yani burada asıl tepki çeken şey Elon Musk değil, aldığı akıldışı kararlar ve platformu kökten değiştirme isteği diyebiliriz.

Twitter’ın aktif kullanıcı sayısı açısından da zarar gördüğü görülüyor. Günlük aktif kullanıcı sayısı Temmuz ayında 253 milyonken Eylül ayında 249 milyona geriledi. Aylık aktif kullanıcı sayısı da benzer bir eğilim gösterdi ve aynı dönemde 398 milyondan 393 milyona düştü.

Bu rakamlar, Musk’ın daha önce 2024 yılına kadar aylık 1 milyar kullanıcı hedefini göz önünde bulundurduğunda endişe verici. Ancak Musk, uygulamayı “WeChat” gibi çok işlevli hale getirme vizyonunu sürdürmeye kararlı. Bu doğrultuda, yeni özelliklerin platforma entegre edilmesi bekleniyor, bunlar arasında görüntülü ve sesli aramalar da bulunuyor.

Bizler de Elon Musk’ın bu adımlarını endişeyle izliyoruz. X gerileme dönemi yaşarken Threads gibi rakipler nispeten güzel bir ivme ile yavaş yavaş X’in yerini almak istiyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce X başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!