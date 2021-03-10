Rusya, Twitter’ı resmen yavaşlattı

Rusya medya denetim kurumu Roskomnadzor, ülkede yasadışı olan birtakım içeriklerin kaldırılması taleplerini yerine getirmemesi nedeniyle Twitter’ı yavaşlatma kararı aldıklarını açıkladı.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Elon Musk Putin’i Clubhouse’da sohbet etmeye davet etti

reklam

Rusya, popüler sosyal medya platformu Twitter için erişim kısıtlaması getirdiğini duyurdu. Söz konusu kısıtlamanın; platformun gençlerin intihar girişimleri, pornografi ve uyuşturucu kullanımına ilişkin içerikleri kaldırmaması gerekçesiyle getirildiği ifade edildi. Buna göre getirilen kısıtlama kapsamında, Twitter’a ülke ağında sunulan hız azaldı.

reklam

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yapılan açıklamada; 2017’den bu yana intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılması için Twitter’a 28 bin talep gönderilmişti.

Söz konusu içeriklerden 3 binden fazlasının kaldırılmadığı bilgisine yer verilen açıklamada; “Rus vatandaşlarını korumak ve yasalara uymaya zorlamak için Twitter’ın hızının 10 Mart itibarıyla yavaşlatılmasına karar verildi.” denildi. Ayrıca Rusya hükümeti; geçtiğimiz haftalarda muhalif lider Aleksey Navalny taraftarlarının sokağa çıkmak için Twitter üzerinden organize olmasına tepki gösterdi.

Getirilen kısıtlama kapsamında, Twitter’a Rusya’da sunulan hız azaldı ve platformun ülke ağındaki bant genişliği daraldı. Dolayısıyla Rusya’daki Twitter kullanıcılarının; güncel olarak platforma erişim sağlayabilseler bile önemli bir yavaşlama karşı karşıya kaldılar.

Son olarak Rusya, söz konusu içeriklerin kaldırılmaması durumunda, Twitter’a erişimin tamamen engelleyecek. Rusya, Twitter yetkililerine en fazla içerik kaldırma talebinde bulunan ülkelerden biri olma niteliği taşıyor.

Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler veya genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!