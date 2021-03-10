Genel
Rusya, Twitter’ı resmen yavaşlattı
Rusya medya denetim kurumu Roskomnadzor, ülkede yasadışı olan birtakım içeriklerin kaldırılması taleplerini yerine getirmemesi nedeniyle Twitter’ı yavaşlatma kararı aldıklarını açıkladı.
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Rusya, popüler sosyal medya platformu Twitter için erişim kısıtlaması getirdiğini duyurdu. Söz konusu kısıtlamanın; platformun gençlerin intihar girişimleri, pornografi ve uyuşturucu kullanımına ilişkin içerikleri kaldırmaması gerekçesiyle getirildiği ifade edildi. Buna göre getirilen kısıtlama kapsamında, Twitter’a ülke ağında sunulan hız azaldı.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yapılan açıklamada; 2017’den bu yana intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılması için Twitter’a 28 bin talep gönderilmişti.
Söz konusu içeriklerden 3 binden fazlasının kaldırılmadığı bilgisine yer verilen açıklamada; “Rus vatandaşlarını korumak ve yasalara uymaya zorlamak için Twitter’ın hızının 10 Mart itibarıyla yavaşlatılmasına karar verildi.” denildi. Ayrıca Rusya hükümeti; geçtiğimiz haftalarda muhalif lider Aleksey Navalny taraftarlarının sokağa çıkmak için Twitter üzerinden organize olmasına tepki gösterdi.
Getirilen kısıtlama kapsamında, Twitter’a Rusya’da sunulan hız azaldı ve platformun ülke ağındaki bant genişliği daraldı. Dolayısıyla Rusya’daki Twitter kullanıcılarının; güncel olarak platforma erişim sağlayabilseler bile önemli bir yavaşlama karşı karşıya kaldılar.
Son olarak Rusya, söz konusu içeriklerin kaldırılmaması durumunda, Twitter’a erişimin tamamen engelleyecek. Rusya, Twitter yetkililerine en fazla içerik kaldırma talebinde bulunan ülkelerden biri olma niteliği taşıyor.
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Genel
Audi Q9 üzerinde çalışılıyor olabilir!
Audi Q9 modelinin varlığı henüz doğrulanmamış olsa da şirket, 2013 yılından beri bu adın ticari haklarına sahip. Son zamanlarda sızan raporlara göre ise aracın yakında yollarda olacağı söyleniyor.
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Adından da anlaşılacağı üzere Audi Q9 modelinin, Q7’nin üzerinde konumlandırılması bekleniyor. Q7, üç sıralı koltuk düzeni sunsa da yalnızca küçük çocukların sığabileceği boyutta olması büyük bir tartışma konusu.
Autobild‘e göre Audi Q9 coupe SUV değil, büyük SUV sınıfında rekabet edecek. Aslında bunun gerçek olma ihtimali oldukça yüksek. Çünkü BMW X7 ve Mercedes GLS gibi araçların, Audi kanadında rakibi yok. Zaten Audi Q8, coupe SUV pazarını, yani Mercedes GLE Coupe ve BMW X6‘yı hedef alıyor.
İlk gelen raporlara göre Audi Q9‘un 2020 yılı sonlarında duyurulacağını işaret ediliyordu. Fakat bulunduğunuz tarihe bakılırsa ufak tefek aksilikler veya salgın dolayısıyla bu tip bir gecikmeden dolayı programın çok da gerisindeler diyemeyiz.
Casus fotoğrafçılar haberde yer alan prototipin, test için Çin pazarındaki Audi’lerin kamuflajını giydiğini söylüyor. Fakat aracın aynı zamanda VW Atlas kamuflajının önünde Audi logosu bulunan hali olarak da görenler var.
Çin, otomotiv dünyası için oldukça büyük bir pazar. Belki de bu Audi, Çin pazarına özel bir modelin prototipi. Bu soruların cevaplarına zaman geçtikçe kavuşacağız gibi görünüyor.
Kaynak: Autobild, Carscoops
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Genel
Nvidia RTX 3050 Ti kartları, daha bütçe dostu laptoplarda görebiliriz
Laptop üreticisi Asus ile alakalı gelen bir sızıntı doğruysa; yeni Nvidia RTX 3050 Ti ekran kartları yolda gibi.
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VideoCardz’tan gelen ve @momomo_us tarafından tespit edilen bilgilere göre; Asus TUF Dash F15 oyuncu laptopunun sitedeki özelliklerinde desteklenen ekran kartları görülebiliyor. GPU seçeneklerinde ise RTX 3050 Ti kartının ismi yer alıyor.
Kartla alakalı 4GB GDDR4 hafıza haricinde başka bir özelliğe yer verilmiyor. Bununla beraber Videocardz başka kaynaklardan aldığı bilgilere dayanarak kartın 60W güç tüketimi olduğunu bildiriyor. Onun dışında ise kartın GA107 GPU üzerine kurulması ve 128 bit veri yolu barındırması muhtemel.
Her ne kadar bunların bir hata olabileceğinin ve dikkatli olmak gerektiğinin altını çizsek de; eğer bu bilgiler doğruysa Nvidia RTX 3050 Ti ile dördüncü ekran kartını çıkarmayı planlıyor diyebiliriz. Böylelikle RTX 3080, RTX 3070 ve RTX 3060 ekran kartlarına bir yenisi daha gelmiş olacak.
Genel olarak konuşursak; 3050 Ti kartının oyuncu laptopu üreticilerinin daha bütçe dostu bilgisayarlar üretmesine yardımcı olması muhtemel. Dolayısıyla da piyasadaki esnekliği ve seçenekleri artıracağından kullanıcı için bunun iyi bir haber olduğunu söyleyebiliriz.
RTX 3050 ve 3050 Ti kartları bundan önce de sızıntılarda kendilerine yer buluyorlardı. Şimdi ise kartlar hayata geçmeleri durumunda 60 serisi altında “ray tracing” çekirdeklerine sahip olan ilk ekran kartları olacaklar.
Genel
BMW M’in, MotoGP güvenliğinden sorumlu filosuyla tanışın
Bilindiği üzere M departmanı, BMW‘nin performans birimi. Ayrıca 1999′dan beri MotoGP‘nin resmi güvenlik aracı tedarikçisi. Bir süre önce 2021 sezonu için hazırladıkları üç otomobil ve bir motosikleti tanıttılar.
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Yüksek performansı, sportif dış kaplamalarla buluşturan BMW M’in üç otomobili, 2021 model M3 Sedan, M4 Coupe ve M5 CS olarak seçilmiş. Motosiklet için seçilen model ise BMW Motorrad‘ın ilk M modeli olan M 1000RR oldu.
Bu dörtlünün görücüye çıkacağı ilk yer ise 28 Mart‘ta Katar’da yapılacak sezon açılışı olacak. Tabi koskoca MotoGP‘yi bu kadarla bırakmayacaklar. Bu dörtlünün ardından filoya M8 Competition Coupe ve Gran Coupe güvenlik araçları, diğer bir M 1000RR ve sağlık ekibine tahsis edilecek olan bir X5 M de katılacak. Filonun 18 Nisan‘daki Portekiz GP‘sinde tamamlanacağı belirtiliyor.
BMW M CEO‘su Markus Flasch, “Üç yeni güvenlik otomobilimiz, hali hazırda zaten olağanüstü performans ve sürüş dinamiklerine sahip üretim modellerimize dayanıyor. Onlara güvenlik motosikleti olarak, motor sporlarında geliştirilen ve en titiz pist ihtiyaçlarını karşılayacak yeni BMW M 1000RR eşlik edecek. Katar’daki sezon açılışını sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.
Seri üretim versiyonlarıyla kıyaslandığında her üç araç da çakar lambalar, kaput mandalları ve acil durum güç kesme butonlarına sahip. M3 Competition Sedan modeli Frozen Grey Dark Metallic rengiyle, M4 Competition Coupe ise Sao Paulo Sarısı rengiyle boyanmış. Ayrıca her iki araçta da modifiyeli egzoz sistemi gibi bazı değişiklikler de mevcut. M5 CS ise Frozen Deep Green Metallic rengiyle boyalı. M 1000RR ise resmi M renklerinden oluşan bir kaplamaya sahip.
Kaynak: Carscoops
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Yazan: csgn, 3 gün önce
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Yazan: Ersin Akman, 2 hafta önce
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