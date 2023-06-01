Uzun yıllardır film, dizi ve oyun torrent dosyalarını paylaşan ünlü torrent sitesi RARBG, kapanma kararı aldı. 2007 yılından bu yana hizmet veren site, 31 Mayıs tarihi itibarıyla kullanıcılarına veda ediyor.

RARBG yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre artan masraflar nedeniyle siteyi kapatma kararı alındı. 16 yıldır milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan RARBG, torrent dünyasının en çok ziyaret edilen siteleri arasında yer alıyordu.

Özellikle son yıllarda yaşadığımız Covid-19 salgını nedeniyle site yönetim kadrosunda kayıplar yaşanmış, sunucu maliyetleri de giderek artmıştı. Bu gelişmelerin ardından site yönetimi oy birliğiyle RARBG’yi kapatma kararı aldıklarını duyurdu.

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Her ay milyonlarca kullanıcıya hizmet sağlayan RARBG, en çok ziyaret edilen torrent siteleri arasında yer alıyordu. Film, dizi ve oyunlara ait torrent dosyalarının yayınlandığı site, son yıllarda yaşadığımız Covid-19 sonrasında büyük bir çöküşe geçti.

Özellikle yönetim kadrosunda Covid-19 virüsü sebebiyle hayatını kaybedenlerin olması ve sunucu maliyetlerinin karşılanamayacak bir düzeye ulaşması, sitenin kapanmasında etkili oldu.

31 Mayıs tarihinden itibaren RARBG’ye erişim mümkün olmayacak. 16 yıllık macerasının sonuna gelen site, bir neslin torrent kullanıcıları için vazgeçilmez bir kaynak olarak hafızalarda yer etti. RARBG’nin kapanışı, torrent dünyası için büyük bir kayıp olarak görülüyor.