Twitter SMS bildirimlerini kaldırmaya hazırlanıyor!

Facebook geçen yıldan bu yana, Whatsapp üzerinde reklam göstermenin yollarını arıyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan haberlerde ise, Facebook’un bu kararından vazgeçtiğini ve Whatsapp’a reklam eklemek konusunda çalışan ekibi dağıttığını duymuştuk ve akabinde bu konuda geliştirilen kod platformdan kaldırılmıştı.

İlginizi çekebilir: Apple cihazların tek mesajla çökmesine neden olan kodlar keşfedildi!

reklam

Ancak yeni raporlara göre, firma reklamları yeniden şirket gündemine getirdi. Ek olarak özelliğinin, kullanıcıların Facebook veritabanına göre kişiselleştirilmiş reklamlar sunacağı iddia edildi. Mevcut reklam haberleri çıkmadan önce, Facebook’un, Whatsapp ve Messenger’la ortak tek bir uygulamada birleşmesi planlanıyordu. Düşünüldüğünde, bu ortak uygulama söz konusu olmasa bile Facebook, insanları eşleştirmek için telefon numaralarını kullanacak gibi görünüyor.

Ortak bilgi havuzuna bağlı olarak firma, size üç platformda da ilgi alanlarını hedefleyen reklamlar gösterecek. İlk aşamada reklamların, hikayeler kısmına entegre edileceği ve çok zaman geçmeden sohbet aralarına dahil edileceği iddia ediliyor. Bu aşamada Facebook ve Messenger kullanmayan bireyler için reklamların hangi verilere dayanarak sağlanacağı ise belirsizliğini koruyor.

Her şeye rağmen özellik, Whatsapp için yakın zamanda duyurulacak gibi görünmüyor ve firma kesin bir tarih sunmuyor. The Information’a göre, bu üç platformun birleşmesi ve altyapı entegresi için ciddi süreler gerekiyor, yani Facebook böyle bir adım atmaya karar verirse entegre aylar sürebilir. Hatta Whatsapp’ın uçtan uca şifreleme kullandığını da düşünürsek, Facebook bu yüzden kararından vazgeçebilir.