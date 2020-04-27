Sosyal Medya
Twitter SMS bildirimlerini kaldırmaya hazırlanıyor!
Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter, çok önceden var olan bir özelliği kaldırma kararı aldı. Artık SMS bildirimleri özelliği kullanılmayacak.
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Bazı ülkelere SMS bildirimi kapatılıyor!
Sosyal medya platformu Twitter, bünyesinde yer alan önemli bir özelliği artık kaldırmaya hazırlanıyor. Platform, takip ettiğiniz kullanıcıların yaptıkları paylaşımları, cep telefonunuza SMS olarak göndermekten vazgeçmişe benziyor. Artık akıllı telefonların yaygınlaşması sebebiyle tarayıcı üzerinden girişlerin azaldığı Twitter da, bu özelliğin kullanım oranının da büyük ölçüde gerileme kaydettiği öğrenildi. SMS ile tweet alma özelliğini hali hazırda bir çok ülkede kullanım dışı yapan Twitter, bu kapsama yeni ülkeleri de alarak bu özelliği yavaş yavaş durdurmak istiyor. Hali hazırda 140 karakterden 280 karaktere çıkan paylaşım sınırları da bu özelliğin verimini düşürmekteydi.
Ayrıca SMS bildirimlerinin güvenlik açıklarına neden olduğunu düşünen sosyal medya platformu, yeni güncelleme ile kullanıcılarına daha güvenli hesap kontrolü vadediyor. Ancak şunu belirtmekte fayda var ki, Twitter hesap ayarları sırasında gereken doğrulama kodlarını SMS olarak atmaya devam edecek. Şimdilik bu kapsamda sadece takip edebildiğimiz kullanıcıların bildirimlerinin SMS iptali yer almakta. Hangi ülkeler olduğu açıklanmayan bu gelişme karşısında kullanıcılar, bildirim ayarlarından son durumu öğrenebilir. Ancak akıllı telefon kullanımının bu denli arttığı günümüz dünyasında, bu tarz özelliklerin yavaş yavaş sonlandırılması oldukça anlaşılabilir duruyor.
Haber
Kaçınılmaz son: Whatsapp reklamları, yeniden Facebook gündeminde
Facebook geçen yıldan bu yana, Whatsapp üzerinde reklam göstermenin yollarını arıyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan haberlerde ise, Facebook’un bu kararından vazgeçtiğini ve Whatsapp’a reklam eklemek konusunda çalışan ekibi dağıttığını duymuştuk ve akabinde bu konuda geliştirilen kod platformdan kaldırılmıştı.
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Ancak yeni raporlara göre, firma reklamları yeniden şirket gündemine getirdi. Ek olarak özelliğinin, kullanıcıların Facebook veritabanına göre kişiselleştirilmiş reklamlar sunacağı iddia edildi. Mevcut reklam haberleri çıkmadan önce, Facebook’un, Whatsapp ve Messenger’la ortak tek bir uygulamada birleşmesi planlanıyordu. Düşünüldüğünde, bu ortak uygulama söz konusu olmasa bile Facebook, insanları eşleştirmek için telefon numaralarını kullanacak gibi görünüyor.
Ortak bilgi havuzuna bağlı olarak firma, size üç platformda da ilgi alanlarını hedefleyen reklamlar gösterecek. İlk aşamada reklamların, hikayeler kısmına entegre edileceği ve çok zaman geçmeden sohbet aralarına dahil edileceği iddia ediliyor. Bu aşamada Facebook ve Messenger kullanmayan bireyler için reklamların hangi verilere dayanarak sağlanacağı ise belirsizliğini koruyor.
Her şeye rağmen özellik, Whatsapp için yakın zamanda duyurulacak gibi görünmüyor ve firma kesin bir tarih sunmuyor. The Information’a göre, bu üç platformun birleşmesi ve altyapı entegresi için ciddi süreler gerekiyor, yani Facebook böyle bir adım atmaya karar verirse entegre aylar sürebilir. Hatta Whatsapp’ın uçtan uca şifreleme kullandığını da düşünürsek, Facebook bu yüzden kararından vazgeçebilir.
Sosyal Medya
Instagram hikayaye müzik nasıl eklenir? | En BASİT yöntem!
Bugünkü videomuzda, Instagram ve Facebook hikayelerinize müzik nasıl ekleyebilirsiniz?
İlginizi çekebilir: Instagram ve Facebook müzik özelliği Türkiye için aktif hale geldi!
Bu arşivden nasıl yararlanırsınız?
Uygulamaların hangi kısımlarında aktif olarak kullanabilirsiniz?
Sorularına cevaplarını vermeye çalışacağım. Facebook’un sahip olduğu Facebook ve Instagram sosyal medya platformlarında 39.000’i aşkın parçaya erişebilir. Kütüphaneden istediğinizi hikayelerinizde kullanabilirsiniz.
Instagram Music neler sunuyor?
5 ile 15 saniye arası parçanın dilediğiniz yerinden kesitler alıp hikayenizde kullanabiliyorsunuz. Hem yazılı hem de paylaştığınız şarkının kapağını hikayenizde kullanabilmeniz mümkün. Toplam dört adet yazı tipimiz var. Bunlar arasından zevkinize veya modunuza hangisi uygunsa onu tercih edebiliyorsunuz.
Türkçe desteği yeni geldiği için bazı parçaların sözlerini bulamayabilirsiniz. Fakat, yaptığımız testlerde anladık ki Türkçe arşiv tarafında da baya bir sanatçımızın parçası yer alıyor.
Facebook Music neler sunuyor?
Facebook ve Instagram bildiğiniz üzere aynı şirkete aitler. Dolayısıyla aynı kütüphaneden yararlanıyorlar. Dün itibarıyla Facebook’un hikaye kısmına da aynı özellik Türkiye için yayına girdi. Aynı işlemler ve fonksiyonlar Facebook için de geçerli gözüküyor. Ek olarak profilimize de müzik ekleyebiliyoruz. Arkadaşlarınıza sevdiğiniz parçaları profilinizdeki müzik sekmesinden gösterebilirsiniz.
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Haber
Instagram ve Facebook müzik özelliği Türkiye için aktif hale geldi!
Geçtiğimiz dönem de ülkemiz için büyük bir eksiklik olarak görülen Instagram ve Facebook müzik özelliği bugün itibariyle aktif hale geldi. Artık hikayelerimize 39 milyon şarkıyı aşkın kütüphaneden dilediğimiz parçaları ekleyebileceğiz. Öncelerde, çoğu yabancı kaynaklı hikayede özelliğin “ülkemiz için kullanılamadığını” belirten ibare artık karşımıza çıkmayacak.
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Instagram için, hikayelere şarkı eklemenin yanında, şarkı sözleri ve çeşitli animasyonları da beraberinde getiren özellik, şarkılara ait kapak görsellerini de ekleyebilme olanağı sağlıyor
Facebook cephesinde ise, hikayeye ekleme dışında, profilimizde bu özellik için bir alan ayrılacak ve bu alanda istediğimiz şarkıları listeleyebileceğiz. Hatta bir adım ileriye giderek, arkadaşlarımızla bu şarkılar sayesinde etkileşim sağlayıp, karşılıklı gönderimler yapabileceğiz.
Geçtiğimiz günlerde masaüstü uygulaması için direkt mesajlar ve canlı yayın izleme gibi özellikleri sunan Instagram, ilerleyen günlerde hem dünya genelinde hem de ülkemiz için ne gibi yenilikler sağlayacak merak konusu.