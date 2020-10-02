Twitter, otomatik görüntü kırpma özelliğini düzeltmeye çalışıyor

Twitter, tepki ve dikkatleri çeken ve kullanıcılar tarafından şikayet edilen görüntü kırpma özelliğini düzeltmek için uğraşıyor. Şirket, kullanıcıların nihayetinde resimlerinin bir tweet’te nasıl görüneceğini kontrol edebilmesi için otomatik kırpmaya olan “güveni azaltmaya” çalıştığını söylüyor. Twitter, “İnsanlara resim kırpmak ve Tweet oluşturucuda nasıl görüneceklerini önizlemek için daha fazla seçenek sunmanın zarar riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini umuyoruz” diye yazıyor. İleriye dönük olarak, tasarımın ne görürsen onu alırsın ilkelerini takip etmeye kararlıyız, bu oldukça basit bir anlam ifade ediyor: Tweet oluşturucuda gördüğünüz fotoğraf, Tweette nasıl görüneceğidir. Ancak bu değişikliklerin ne zaman uygulanacağı belli değil.

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Twitter Kırpma özelliği nasıl çalışıyor?

Twitter, görüntü kırpma özelliğini ilk kez 2018’de tanıttı ve bir kişinin “bakma olasılığı yüksek” olan yeri tahmin edip görüntünün “belirgin” alanlarını vurgulamayı amaçladığını söyledi. Yakın bir zamanda, viral bir tweet’in ardından, orijinal görüntünün çerçevesinden bağımsız olarak, kırpmanın sürekli olarak daha açık tenli insanları seçtiğine dikkat çeken bir dizi kullanıcı bundan şikayetçi oldu. Diğer kullanıcılar kısa süre sonra, çizgi film karakterlerinin ve hatta siyah beyaz köpeklerin resimlerini içeren kendi “deney” versiyonunu yaptılar.



Bir blog gönderisinde uygulama, kendi testlerini gerçekleştirdiğini ve “bugüne kadar yaptığımız analizlerin ırk veya cinsiyet önyargısı göstermediğini” söyledi, ancak fotoğrafları otomatik olarak kırpma özelliğinin zarar verme potansiyeli olduğunu biliyoruz. Şirket ayrıca ek testler yapmayı planladığını ve “başkalarının da bizi sorumlu tutmaya yardımcı olabilmesi için analizlerimizi açık kaynaklı hale getirmenin yollarını araştırdığını” söylüyor.