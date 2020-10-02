Sosyal Medya
Twitter, otomatik görüntü kırpma özelliğini düzeltmeye çalışıyor
Twitter, tepki ve dikkatleri çeken ve kullanıcılar tarafından şikayet edilen görüntü kırpma özelliğini düzeltmek için uğraşıyor. Şirket, kullanıcıların nihayetinde resimlerinin bir tweet’te nasıl görüneceğini kontrol edebilmesi için otomatik kırpmaya olan “güveni azaltmaya” çalıştığını söylüyor. Twitter, “İnsanlara resim kırpmak ve Tweet oluşturucuda nasıl görüneceklerini önizlemek için daha fazla seçenek sunmanın zarar riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini umuyoruz” diye yazıyor. İleriye dönük olarak, tasarımın ne görürsen onu alırsın ilkelerini takip etmeye kararlıyız, bu oldukça basit bir anlam ifade ediyor: Tweet oluşturucuda gördüğünüz fotoğraf, Tweette nasıl görüneceğidir. Ancak bu değişikliklerin ne zaman uygulanacağı belli değil.
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Twitter Kırpma özelliği nasıl çalışıyor?
Twitter, görüntü kırpma özelliğini ilk kez 2018’de tanıttı ve bir kişinin “bakma olasılığı yüksek” olan yeri tahmin edip görüntünün “belirgin” alanlarını vurgulamayı amaçladığını söyledi. Yakın bir zamanda, viral bir tweet’in ardından, orijinal görüntünün çerçevesinden bağımsız olarak, kırpmanın sürekli olarak daha açık tenli insanları seçtiğine dikkat çeken bir dizi kullanıcı bundan şikayetçi oldu. Diğer kullanıcılar kısa süre sonra, çizgi film karakterlerinin ve hatta siyah beyaz köpeklerin resimlerini içeren kendi “deney” versiyonunu yaptılar.
Bir blog gönderisinde uygulama, kendi testlerini gerçekleştirdiğini ve “bugüne kadar yaptığımız analizlerin ırk veya cinsiyet önyargısı göstermediğini” söyledi, ancak fotoğrafları otomatik olarak kırpma özelliğinin zarar verme potansiyeli olduğunu biliyoruz. Şirket ayrıca ek testler yapmayı planladığını ve “başkalarının da bizi sorumlu tutmaya yardımcı olabilmesi için analizlerimizi açık kaynaklı hale getirmenin yollarını araştırdığını” söylüyor.
İnternet
LinkedIn 2020’de 10 milyon kişinin yeni beceri kazanmasına yardımcı oldu
COVID-19 salgını LinkedIn’in gelişiminde çok önemli bir rol oynadı. Milyonları işsiz bırakan ve milyonlarca insanı çeşitli şekillerde etkileyen olan küresel salgın, çevrimiçi eğitim, dijital bağlantı, yeni çalışma yaklaşımları vb. için de yeni fırsatlar yarattı. Artan ihtiyacı kolaylaştırmak ve katılımı en üst düzeye çıkarmak için, LinkedIn iş arayanlar ve yaptıkları işte bir sonraki adımı atmak isteyen profesyoneller arasında en çok tercih edilen platform oldu.
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LinkedIn 2020’de neler kazandı?
Pandemiden önce de LinkedIn, profesyonel bağlantı için en çok tercih edilen platform idi ancak pandemi sırasında, kullanıcıların hızla gelişen fırsatlarla aynı hizaya gelmelerini sağlayan temel becerileri edinmeleri için dijital eğitim araçlarının kalite düzeyini ve değerini arttırmasıyla 2020‘de daha fazla ilgi gördü. Bu hafta platform, bu çabalar hakkında bir güncelleme yaptı ve 10 milyon kişinin pandemi sırasında LinkedIn Learning, Microsoft’un eğitim araçları ve GitHub aracılığıyla yeni beceriler öğrendiğini bildirdi.
LinkedIn CEO’su Ryan Roslansky‘ye göre: “231 ülke ve bölgeden insanlar, Haziran ayında başladığımızdan bu yana fırsat.linkedin.com adresindeki programımıza başvurdu. ABD, Hindistan, İngiltere, Fransa ve Kanada’dan çok sayıda insan görüyoruz. En popüler kurslarımızdan bazıları yazılım geliştirme, müşteri hizmetleri ve veri analistleri rolleri hakkında oldu.” 706 milyondan fazla profesyonelin, 55 milyondan fazla şirketin, 11 milyon iş ilanının ve daha fazlasının becerilerini ve kariyer gelişimlerini haritalayabildiği Ekonomik Grafiğini kullanarak LinkedIn, önemli fırsat alanlarını belirlemek için iyi bir konumda. Belirtildiği gibi, muhtemelen platformun uygulama içi rekor katılım ve etkileşim seviyelerini geliştirmeye devam ettiğini ve çeşitli açılardan temel bir İK aracı olarak potansiyelini en üst düzeye çıkardığını gözlemleyeceğiz.
Ayrıca, platformu daha profesyonel hale getirmek için daha fazla pazarlama ve sosyal yardım kampanyalarının ilerlemesine şahit olacağız. Bu hızla gelişmeye devam eden latformu uzun süreli stratejilerinize eklemek ve gelişmeleri takip etmeniz iş ağınız açısından son derece faydalı olabilir.
Sosyal Medya
Instagram DM ve Facebook Messenger resmen birleşti!
Facebook; Instagram DM ve Facebook Messenger servislerinin artık etle tırnak misali bir arada hayatına devam edeceğini resmen duyurdu. Yeni sistemle beraber Instagram’ın hem DM bölümüne yeni özellikler ekleniyor hem de Messenger’daki arkadaşlarınızla mesajlaşma imkanı doğuyor.
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Sosyal medya devi Facebook, bünyesindeki mesajlaşma platformlarını entegre etme konusunda şimdiye kadarki en büyük adımını atarak, Messenger ve Instagram kullanıcılarının, uygulamalar arası mesaj göndermelerine artık izin veriyor. Uzun süredir şirketin planları arasında olan bu entegrasyon, şirketin bugün yaptığı duyuruyla birlikte resmi olarak hayata geçmiş oldu.
Instagram DM ve Facebook Messenger: Bir elmanın iki yarısı
Platformlar arası mesajlaşmanın yanı sıra Instagram, DM bölümünü de Messenger’dan aldığı bir dizi özelliklerle genişleterek büyük bir revizyon gerçekleştiriyor. Yeni deneyim size sunulduysa hemen kabul ederek Instagram DM ve Facebook Messenger sohbetlerini birleştirebilirsiniz. Ancak birleştirmek istemiyor ve eski haliyle kullanmaya devam etmek istiyorsanız da, güncelleme isteği geldiğinde “şimdi değil” düğmesine basmanız yeterli.
Her şeyden önce bu değişikliğin en iyi yanı, artık Facebook Messenger’ı cihazınıza yüklemenize gerek kalmayacak olması. Yani Messenger’a ayrı bir uygulama olmadan erişmek, özelliklerini kullanmak ve arkadaşlarınızla sohbet etmek için artık yalnızca Instagram yeterli olacak. Üstelik Instagram DM bölümüne eklenen özellikler sayesinde Messenger deneyiminden de mahrum kalmayacaksınız.
Konuyla alakalı Facebook yetkilileri şu açıklamayı yaptı:
“İnsanlar artık özel alanlarda her zamankinden daha fazla iletişim kuruyor. Bir milyardan fazla insan halihazırda Messenger’ı aile ve arkadaşlarıyla paylaşmak, takılmak ve kendilerini ifade etmek için kullanıyor. Bu nedenle, en iyi Messenger özelliklerinden bazılarını Instagram’a getirmek için Messenger ve Instagram deneyimini birleştiriyoruz.”
Instagram DM, yeni yüzüyle neler sunuyor?
Instagram mesajlaşma araçlarına eklenen en önemli yenilikler arasında kaybolan mesajlar, selfie çıkartmaları, özel emojiler, sohbet renkleri, istenmeyen mesajları engellemenin yeni yolları ve Messenger’ın Birlikte İzle özelliği yer alıyor.
- Birlikte İzle: Bir video görüşmesi sırasında Facebook Watch, IGTV, Reels (çok yakında!), diziler, filmler ve daha fazla yerden videoyu arkadaşlarınızla birlikte izleyebilirsiniz.
- Kaybolma modu: Eğer isterseniz gelen bir mesajı gördükten sonra o mesajın kaybolmasını sağlayabilirsiniz. İstemiyorsanız, Facebook bunu kapatma imkanı da sunuyor.
- Yönlendirme: Platform içerisinde hoşunuza giden her şeyi 5 adede kadar farklı hesaba yönlendirebilirsiniz.
- Geliştirilmiş raporlama yöntemi: Instagram’daki mesajları tek tek rapor etmek yerine artık bir sohbeti topyekûn rapor edebilirsiniz.
- Mesaj kontrolleri: Sizinle kimlerin doğrudan iletişim kurabileceğini ve kimlerin hiçbir şekilde size mesaj gönderemeyeceğini ayarlayabilirsiniz.
Gizlilik ve güvenlik iyileştirmeleri
Bu yeni güncelleme, mesaj isteklerinin doğrudan gelen kutunuza mı yoksa mesaj istekleri bölümünüze mi düşeceğini ayarlayabilmenizi sağlayan yeni gizlilik araçları da içeriyor. Ek olarak Facebook, insanların şüpheli etkinlikleri bildirmeleri ve istenmeyen mesajları ve çağrıları durdurmalarını kolaylaştırmak için de işlevsellik odaklı yeni araçlarla Instagram DM bölümünü geliştirdiğinin altını çizdi.
Sosyal medya devi, yeni özelliği ilk başta sadece belirli pazarlara açtığını ve yakın zamanda da tüm dünya genelinde kullanıma sunacağını ifade etti.
Sosyal Medya
Facebook Hesap Merkezi ile tüm hesaplar tek elden yönetilebilecek!
Facebook, insanların kendi platformlarındaki hesaplarını tek yerden yönetebileceği Facebook Hesap Merkezi adlı yeni sistemini duyurdu. Hesap Merkezi sayesinde Instagram, Messenger ve Facebook’ta tek bir yerden paylaşım yapabileceksiniz.
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Facebook, bünyesinde barındırdığı tüm platformları birbiriyle entegre etme stratejisini yeni boyutlar kazandırarak devam ettiriyor. Sosyal medya devi, bugün yaptığı duyuruda kullanıcıların Facebook, Instagram ve Messenger hesaplarında tek bir yerden paylaşım yapmasını kolaylaştıracak Facebook Hesap Merkezi adlı yeni özelliğini tanıttı.
Yeni Hesap Merkezi’yle beraber tüm hesaplarınıza ayrı ayrı girmeye gerek kalmaksızın tek noktadan hikaye ve gönderi paylaşabilecek, bunun yanı sıra ödeme işlemlerinizi de tek yerden kontrol edebileceksiniz.
Facebook Hesap Merkezi neler sunuyor?
Facebook Hesap Merkezi, iki amaca hizmet ediyor. Birincisi, bir içeriği tüm hesaplarınıza ayrı ayrı girmeye gerek kalmadan tek bir yerden paylaşarak tüm hesaplarınıza göndermenizi sağlamak. İkincisi ise ödeme bilgilerini kaydetmek. Bu imkan, insanların Facebook ve Instagram’da alışveriş yapmasını hiç olmadığı kadar kolaylaştırmayı hedefliyor. Her iki hizmete de kredi kartı eklemek bazen yorucu olabiliyor, işte Facebook Pay senkronizasyonu sayesinde bu yorucu işlemlerden bir nebze de olsa kurtulmak mümkün olacak.
Şirket, kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü Facebook Pay özelliğinin hem Facebook hem de Instagram içinde yapılan ödeme işlemlerinde kullanılacağını ve ödeme bilgilerinin de tek hesapta kaydedileceğini söylüyor. Ayrıca Facebook Hesap Merkezi sayesinde eğer isterseniz profilinizdeki ad ve fotoğraf gibi bilgilerinizi de tüm platformlarla senkronize edebileceksiniz. Böylelikle, örneğin Facebook profilinizdeki bir şeyi değiştirdiğiniz zaman otomatik olarak Instagram’da da değişmiş olacak.
Bununla birlikte Facebook, Hesap Merkezi’yle ilgili yaptığı açıklamada, insanların her platformda aynı kimliğe sahip olmalarının zorunlu olmayacağının altını çizdi. Örneğin profil adı Facebook’ta Hardware Plus iken, Instagram’da ise @hwptr olarak kalabilir. Bu noktada tüm platformlarda aynı ada ve profil bilgilerine sahip olmanız zorunlu değil. Ancak isteği bağlı olarak Facebook, adınızı ve profil fotoğrafınızı uygulamalar arasında eşitleyebilme imkanı sunuyor.