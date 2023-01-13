Twitter‘ın yeni sahibi Elon Musk, uzun bir süredir şirketin maliyetlerini kısmak adına çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bunlardan en sonuncusu ise şirketin sahip olduğu uluslararası denizaşırı şubelerin kapatılması oldu. Konuya yakın kaynaklar, en az 12 uluslararası Twitter şubesinin kapandığını ya da kapanma sürecinde olduğunu iddia ediyor.

Söz konusu şubelerde hızını alamayan yeni CEO, ABD’de de bulunan birkaç şubenin kapatılmasını istiyor. Bu hamleler dizisi aynı zamanda yüzlerce Twitter çalışanının daha işini kaybetmesine neden olabilir. Elon Musk’ın iki ay önce görevi devralmasından bu yana şirket binlerce çalışanını işten çıkardı ya da kovdu. Birçok çalışan da şirketten kendi isteğiyle ayrıldı.

Elon Musk, Denizaşırı Twitter Şubelerini Kapatıyor !

Konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler, kapatılan veya kapanma sürecinde olan 12 şube arasında geçen yılın Kasım ayında çalışanların işten çıkarıldığı Hong Kong, Çin, Filipinler, Meksika ve Afrika’daki şubelerin de bulunduğunu söyledi. Kaynaklar, Avustralya, Güney Kore, Avrupa ve Hindistan’daki çoğu şubenin de kapandığını ya da önümüzdeki haftalarda kapanacağını iddia etti.

Twitter’ın şu an 20’den fazla uluslararası şubesi var. Konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler, şu anda şube sayısının önemli ölçüde azaltılması ve yalnızca ABD’de San Francisco, New York ve Los Angeles’ta, yurtdışında ise Londra, Tokyo ve Dublin ile sınırlı kalınıp kalınmayacağı konusunun şirket içinde tartışıldığını söyledi.

Twitter en son 2021 yılında Gana’da yeni bir şube açmış ve Afrika’ya ilk kez resmi bir sıfatla girmişti. Ancak Elon Musk’ın kararları neticesinde başta Gana ve Singapur olmak üzere şirketin daha öncesinde büyük hedeflerle açtığı şubeler kapanma aşamasına geldi.

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Ünlü milyarderin sosyal medya platformunun başına geçmesinden hemen sonra yaşanan reklam krizi şirkete oldukça büyük bir darbe vurdu. Mali durum kötüleştikçe ve iddialı abonelik planları beklentileri karşılayamadıkça, Elon Musk sürekli artan bir maliyet azaltma ve işten çıkarma süreci başlattı.

Sosyal haklar, ikramiyeler ve hatta temizlikçiler bile işten çıkarıldı. Twitter da geçen hafta güven, güvenlik ve ticarileştirme departmanlarında işten çıkarmalara devam etti.