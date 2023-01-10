Twitter, Elon Musk’ın platformu satın almasından sonra tam anlamıyla bir yenilenme sürecine girdi. Yeni değişikliklerle beraber, Twitter’ın eski halinden eser kalmadığını söyleyebiliriz. Elon Musk, yaptığı bir paylaşım ile yakın zamanda eklenecek olan ve platformu kökten değiştirebilecek yeni özelliklerin duyurusunu yaptı!

280 Karakter Sınırı Tarihe Karışıyor!

Twitter’da 2022 yılının başında yapılan bir değişiklikle beraber karakter sınırı 140 karakterden 280 karaktere yükseltilmişti. Şirketi devraldığından beri karakter sınırının ifade özgürlüğünü kısıtladığını ve bu konuda bir değişiklik yapma planı olduğunu belirten Elon Musk, sonunda bu değişikliğin hayata geçeceğini duyurdu.

Musk, paylaşımında “Uzun formdaki Tweetler, Şubat ayı başında.” ifadelerini kullandı. Bu gelişmeyle beraber, Twitter paylaşımlarındaki karakter sayısının 208’den 4.000’e çıkarılmasının beklendiğini söyleyelim.

Ancak 4.000 karaktere sahip olan paylaşımların direkt olarak zaman akışında görüntülenemeyeceği, bu tür uzun paylaşımlar için “Daha Fazla” adlı bir buton olacağı ve bu butona basan kullanıcıların paylaşımın hepsini görebileceği söyleniyor.

Twitter’daki tek değişimin bununla sınırlı kalmayacağını söylemek mümkün. Öyle ki, Musk yaptığı paylaşımla yakın zamanda hayata geçmesi planlanan değişikliklerin Twitter arayüzünde yapılacak köklü değişmlerim ilk ayağı olduğunu söyledi.

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Bu değişikler arasında, karakter sınırının 4.000’e çıkarılmasının yanında, önerilen ve takip edilen hesaplardan gelen paylaşımlar arasında kolayca dolaşmayı sağlayan sağa veya sola kaydırma hareketleri ve Tweet detaylarında paylaşımı kaydetmeye yarayan bir buton da bulunuyor.

Bu özelliklerden bazıları, Twitter’da zaten bulunuyordu. Ancak kullanıcıların birçoğu bu özelliklerin arayüzde görünür bir alanda olmaması nedeniyle bu özelliklerin varlığından habersizdi. Yeni değişiklikler ile beraber bu özellikler daha görünür bir hale getirilecek.

Musk, bu değişikliklerin mobil sürümde mi yoksa tarayıcı sürümünde mi geçerli olacağı hakkında bir bilgi vermedi. Ayrıca bu değişikliklerin nasıl görüneceği hakkında da herhangi bir görsel paylaşmadı. Yine de bu değişikliklerin platform ayrımı yapılmadan bütün platformlarda hayata geçmesi bekleniyor.

Bu yeniliklerle beraber, Twitter’ın başkalaşım sürecinde yeni bir evreye girdiğini söylemek mümkün. Bizler de bu süreçte platformdaki değişiklikleri yakından takip edeceğiz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Twitter özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!