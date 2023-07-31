Twitter bildiğiniz gibi X oldu. Peki neden? Elon Musk’ın yeni planı ne? Global bir WeChat mi geliyor? Cevabı videoda!

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Bildiğiniz gibi Elon Musk tarafından satın alınan Twitter, artık X adıyla ve X Corp. adındaki tepe şirket ile devam edecek. Birçok değişikliği hızla yapan Musk’ın X adını almasındaki en önemli amaçlardan biri ise X’i Süper Uygulama (Super App) yapmak.

Peki, Çin’de WeChat ile en büyük örneğini gördüğümüz bu süper uygulama sistemi nedir? X’e hangi sistemler entegre edilecek? Bunların tamamına cevabı Aydoğan bu videoda detaylı bir şekilde veriyor.

İyi seyirler…