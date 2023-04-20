Twitter artık resmi olarak “eski” doğrulanmış kullanıcılardan mavi tikleri kaldırmaya başlıyor. Twitter CEO’su Elon Musk, eski doğrulama sistemini kaldırdı ve Twitter Blue abonelik hizmetinin bir parçası olarak mavi tik hizmetini sunmaya başladı.

Eski doğrulanmış mavi tiklere sahip Twitter kullanıcıları bu öğleden sonra profillerinin değişiklikle güncellendiğini görmeye başladılar. Dünyanın en büyük ünlüleri de dahil olmak üzere, eski mavi tike sahip herkes bu değişiklikten etkileniyor.

Değişikliğin yavaşça yayıldığı ve sürecin oldukça hatalı olduğu görülüyor. Bir hesapta mavi tik işareti görebilirsiniz, ardından sayfayı yenilediğinizde bu işaret birden kayboluyor, sonra tekrar yenilediğinizde geri geliyor. Bununla birlikte, Musk’ın birçok kez söz verdiği gibi, Twitter’ın eski doğrulanmış programı tamamen ortadan kaldırma sürecini resmen başlattığı açık olarak görüldü.

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Markalar ve kuruluşlar doğrulama için başvuruda bulunabiliyor (ve bunun için ödeme yapabiliyor). Diğer kullanıcılar, hesaplarında mavi tik işaretini yeniden kazanmak için aylık 8 dolar (209 TL) olan Twitter Blue’ya kaydolabilirler.

Bu hamleyi eleştirenler, para karşılığı yapılan bu uygulamanın taklitçilik ve yanlış bilgilendirmede artışa yol açabileceği konusunda bir dizi endişe taşıyor.

Endişelere rağmen Musk, orijinal mavi tik sistemini defalarca “saçmalık” olarak nitelendirdi ve bunun bir “lordlar ve köylüler sistemi” yarattığını söyledi.