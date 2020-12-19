Haber
Tidal tekrar Türkiye topraklarında!
Tidal, 26 Kasım günü Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2020/8108 sayılı kararı ile erişime engellenmişti. Elbette bu engelleme kararından önce uyarı alan ve yayın lisansı almaları gerektiği belirtilen şirket lisans için gerekli adımları atmamıştı ve Türkiye pazarından çekilme kararı almıştı. Ancak bugün gelen bir haberle birlikte uygulamanın Türkiye’de tekrar hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.
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Tidal lisans işlemlerini tamamladı!
Tidal, lisans başvurusu konusunda gerekli işlemleri yapmamış ve RTÜK tarafından erişime engellenmişti. Kullanıcılar uygulamanın Türkiye pazarından çekildiğini düşünmeye başlamıştı. Bugün gelen haberle birlikte uygulamanın Türkiye’de hizmet vermeye devam edeceği belirtildi
Bugün mail kutumuza düşen bir haberle birlikte TIDAL uygulamasının tekrar Türkiye pazarına girdiğini görüyoruz. Gelen mailde Tidal: “Uygulamamız ülkenizde yeniden hizmet vermeye başladı. Bu sorunu çözmemiz süresince gösterdiğiniz sabır için sizlere teşekkür ediyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı.
2014 yılında geliştirilen ve 2015 yılında Jay-Z’nin sahip olduğu şirket tarafından satın alınan uygulama Türkiye tarafında hatrı sayılır bir kullanıcı kitlesine sahipti. Özellikle diğer müzik uygulamalarından farklı olarak sunduğu ses kalitesi özellikleriyle öne çıkan Tidal, yaptığı kampanyalarla popülerliğini artırıyordu. Lisans isteği sonrası platform gelmeyeceğini açıklamıştı. Ancak marka Türkiye pazarını gözden çıkarmamışa benziyor.
Apple Müzik, Spotify ve Deezer gibi rakiplerinin yanında sunduğu ses özellikleriyle ön plana çıkan TIDAL’in varlığı özellikle rekabetin sağlanması için oldukça önemliydi. Kullanıcı sayısı tarafında popüler müzik uygulamaları kadar kullanıcıya sahip olmasa da sunduğu fiyat kampanyalarıyla dönem dönem yeni kullanıcılar kazanmayı başarıyordu.
Dileriz lisans tarafından başvurusunu yapmamış ve RTÜK tarafından erişim engeli verilme ihtimali olan diğer platformlar da kısa sürede lisanslarını tamamlar ve aktif olarak hizmet vermeye devam edebilirler.
Akıllı Telefonlar
Instagram, iPhone 12 Pro için ProRAW desteğine kavuştu!
Instagram artık, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Max ile çekilebilen yeni ProRAW fotoğraf formatı için destek sağladığını duyurdu.
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Instagram ProRAW desteği nedir?
Instagram geliştiricisi Tim Johnsen, haberi Twitter üzerinden yayınladığı bir yazıyla paylaştı. Ayrıca yazısında, DNG formatındaki ProRAW fotoğraflarının Instagram’da düzenlenemeyeceğini de belirtti. Sunulan destek ile ilgili daha fazla ayrıntı henüz mevcut değil. Ancak Instagram’ın ProRAW formatındaki dosyayı yine Instagram’da gösterilen JPG’ye dönüştürdüğü görülüyor.
Şimdilik destek oldukça sınırlı ancak ProRAW fotoğrafları çeken ve bunları Instagram dışında düzenleyenler, elde edilen görüntüyü ayrı bir JPG oluşturmaya gerek kalmadan doğrudan sosyal ağda paylaşabilecekler. ProRAW resimlerinin boyutu oldukça büyük ve yaklaşık 25 MB boyutunda bir alan kaplıyor, bu nedenle Instagram onları sıkıştırıyor.
ProRAW, iOS 14.3 güncellemesiyle etkinleştirilen ve sadece “iPhone 12 Pro” ile “iPhone 12 Pro Max“de bulunan bir özellik olarak karşımıza çıkmıştı. Apple’ın iPhone’una eklediği bilişimsel fotoğrafçılık özelliklerinden yararlanan özellik, kullanıcılara beyaz dengesi, gürültü azaltma, keskinleştirme ve daha fazlası üzerinde kontrol sağlıyor.
Fotoğrafçı Austin Mann bu haftanın başlarında ProRAW ile ilgili önemli noktalara vurgu yaptı. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Max’de bulunan ProRAW özelliğinin karışık iç mekan aydınlatması, aşırı düşük ışık ve süper yüksek dinamik aralıklı görüntüler gibi Apple’ın genel algoritmalarının zorlanabileceği durumlarda ideal olduğunu söyledi. Özellikle profesyonel fotoğrafçıların ProRAW formatını denemesi için önümüzdeki günlerde daha fazla fırsatı olacak. Biz de bu sayede ProRAW’ın iPhone fotoğrafçılığına neler kattığını daha iyi görebileceğiz.
Konu dışı
Konuşanlar programı YouTube’dan kaldırıldı!
YouTube’da son dönemde çok meşhur olan ve milyonlarca kez izlenen “Konuşanlar” adlı mizah programının sunucusu Hasan Can Kaya ve ekibi, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen adlı adlı platform ile anlaştı.
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Bu anlaşmanın neticesinde de Konuşanlar adlı programın YouTube’daki bölümleri kaldırıldı. 1.7 milyon abonesi olan kanalda sadece programın çeşitli bölümlerine ait fragmanlar ve bazı kesit videolar kaldı.
Exxen platformunun aylık 8 TL gibi bir üyelik ücretinin bulunacak olmasından ötürü programın takipçileri de bir hayli tepki gösterdi. Gelen bu tepkilerin ardından da Hasan Can Kaya, YouTube kanalı üzerinden bir canlı yayın gerçekleştirdi ve konuyla ilgili uzun açıklamalar yaparak, gelen soruları da yanıtladı. Bu canlı yayının kaydı, Konuşanlar’ın YouTube kanalına bir video olarak da eklenmiş durumda.
Son olarak, yerli Netflix olarak nitelendirilen ve bünyesinde diziler, belgeseller, reality show’lar ve çocuk projeleri gibi şeyleri barındıracak olan Exxen TV’nin yayın hayatına 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacağını da belirtmiş olalım. Exxen TV kapsamında birçok YouTuber’ın da çeşitli projelerde yer alacağı bilinirken, Sagopa Kajmer ile Ceza’nın jürilik yaptığı bir rap müzik yarışması programının da bulunacağı söyleniyor.
İnternet
Çin kökenli eski Zoom çalışanı görevini kötüye kullanmakla suçlanıyor
Pandemi döneminin başlamasıyla birlikte uzaktan çalışma ve uzaktan eğitimin vazgeçilmez bir parçası haline gelen görüntülü konuşma uygulaması Zoom, bu defa Amerika Birleşik Devletleri’nde bir soruşturmayla gündemde. Çin kökenli eski bir Zoom çalışanı olan Julien Jin, 1989 yılında yaşanan Tiananmen Olayları‘nın anısına yapılan görüntülü görüntülü konuşmaları engellediği iddiası ile suçlanıyor. Brooklyn fedaral savcıları, Julien Jin’a bir dava açtılar. Firma, Çin doğumlu Eric Yuan tarafından San Jose, Kalifornia’da kurulmuştu.
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Zoom firmasına yöneltilen suçlamaların içeriğine daha detaylı bakalım
Suçlamalara göre Jin, Zoom ile Çin kolluk kuvvetleri ve istihbarat servisleri arasında bağlantı görevi görüyordu. Pozisyonunu Çin Halk Cumhuriyeti’nin içinde ve dışındaki muhaliflerini hedef almak için kullandı, hesap bilgilerini topladı ve toplantıları aksattı. Belirlediği kullanıcıların hesaplarını Zoom’un hizmet şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle yasakladı. Bunlara ek olarak etkinlik odalarına sızdı ve bazı bazı görüşmeleri uygunsuz içerikler barındırdıkları gerekçesiyle engelledi.
İddialara göre Zoom’da güvenlik teknik lideri olarak çalışan Julian Jin, Tiananmen Protestolarının yıldönümü yaklaşırken, anma planlayan muhaliflerin hesap bilgilerini diğer çalışanlardan talep etti. Bu bilgilere dayanarak Çinli yetkililer ülkelerinde bazı tutuklamalar gerçekleştirdiler.
Zoom, bu yılın başlarında bazı halka açık anma etkinliklerini ve bu etkinliklerin düzenleyicilerinin hesaplarını sonlandırdığı için özür dilemişti. Firma, Adalet Bakanlığı ile işbirliği içinde olduklarını belirtmişti. Ayrıca adı geçen çalışanın işten çıkarıldığını ve konuyla ilgili diğer bazı Zoom çalışanının soruşturma tamamlanana kadar idari izne çıkarıldığını eklemişti.
Jin, Zoom kullanıcılarının kimliğine büründüğü ve eyaletler arası kimlik aktarımına yönelik bir komplo kurmakla suçlanıyor ve kendisi için maksimum 10 yıllık hapis cezası öngörülüyor. Bu dava sayesinde ABD ile Çin arasında Huawei ile başlayan ve uzun zamana yayılan gerginlik yeni bir boyut kazanmış oldu. Davanın ne şekilde sonuçlanacağını ve iki ülke ilişkilerine yansımalarını hep birlikte göreceğiz.
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