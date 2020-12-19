Tidal tekrar Türkiye topraklarında!

Tidal, 26 Kasım günü Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2020/8108 sayılı kararı ile erişime engellenmişti. Elbette bu engelleme kararından önce uyarı alan ve yayın lisansı almaları gerektiği belirtilen şirket lisans için gerekli adımları atmamıştı ve Türkiye pazarından çekilme kararı almıştı. Ancak bugün gelen bir haberle birlikte uygulamanın Türkiye’de tekrar hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

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Tidal lisans işlemlerini tamamladı!

Tidal, lisans başvurusu konusunda gerekli işlemleri yapmamış ve RTÜK tarafından erişime engellenmişti. Kullanıcılar uygulamanın Türkiye pazarından çekildiğini düşünmeye başlamıştı. Bugün gelen haberle birlikte uygulamanın Türkiye’de hizmet vermeye devam edeceği belirtildi

Bugün mail kutumuza düşen bir haberle birlikte TIDAL uygulamasının tekrar Türkiye pazarına girdiğini görüyoruz. Gelen mailde Tidal: “Uygulamamız ülkenizde yeniden hizmet vermeye başladı. Bu sorunu çözmemiz süresince gösterdiğiniz sabır için sizlere teşekkür ediyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı.

2014 yılında geliştirilen ve 2015 yılında Jay-Z’nin sahip olduğu şirket tarafından satın alınan uygulama Türkiye tarafında hatrı sayılır bir kullanıcı kitlesine sahipti. Özellikle diğer müzik uygulamalarından farklı olarak sunduğu ses kalitesi özellikleriyle öne çıkan Tidal, yaptığı kampanyalarla popülerliğini artırıyordu. Lisans isteği sonrası platform gelmeyeceğini açıklamıştı. Ancak marka Türkiye pazarını gözden çıkarmamışa benziyor.

Apple Müzik, Spotify ve Deezer gibi rakiplerinin yanında sunduğu ses özellikleriyle ön plana çıkan TIDAL’in varlığı özellikle rekabetin sağlanması için oldukça önemliydi. Kullanıcı sayısı tarafında popüler müzik uygulamaları kadar kullanıcıya sahip olmasa da sunduğu fiyat kampanyalarıyla dönem dönem yeni kullanıcılar kazanmayı başarıyordu.

Dileriz lisans tarafından başvurusunu yapmamış ve RTÜK tarafından erişim engeli verilme ihtimali olan diğer platformlar da kısa sürede lisanslarını tamamlar ve aktif olarak hizmet vermeye devam edebilirler.