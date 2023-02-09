Sosyal ağ Twitter nihayet algoritmik “Sizin İçin” zaman akışını iOS ve Android kullanıcılarına dayatmayı bırakacak. Twitter, uygulamaları kapattığınızda zaman akışı seçiminizi hatırlayacağını açıkladı.

Esasen, uygulamadan çıkarken kronolojik “Takip Edilenler” zaman akışına bakıyorsanız, Twitter’ı tekrar açtığınızda algoritmik zaman akışına geri dönmeye zorlanmayacaksınız. Şirket bu güncellemeyi geçen ay web’de kullanıma sundu ve şimdi de Twitter mobil uygulamalarının en son sürümlerine taşıyor.

This is live for Android and iOS! Update to the latest version of the app so that “For you” and “Following” will default to whichever tab you had open last. https://t.co/GB1TxWJoOm — Twitter Support (@TwitterSupport) February 6, 2023

Elon Musk liderliğindeki şirket geçen ay algoritmik “Sizin İçin” zaman akışını iOS’ta varsayılan akış haline getirerek uygulamaya başlamıştı. Daha sonra çift zaman akışı görünümünü Android ve web’e de getirdi.

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Birçok kullanıcı, Twitter’ın yenileme sırasında ya da uygulama yeniden açıldığında “Sizin İçin” zaman akışına geri itmesi nedeniyle kronolojik zaman akışını varsayılan yapmanın bir yolu olmamasından memnun değildi. En son güncelleme bu sorunu çözdü, ancak çift zaman akışı görünümü burada kalmaya devam edecek.

Değişiklikler, platform geçen yıl Ekim ayında siteyi 44 milyar dolara satın alan Elon Musk’ın yönetimindeyken gerçekleşti. Daha önce, sosyal ağda kullanıcı görünümünün türünü değiştiren bir yıldız vardı.

Şu anda, sosyal ağa erişmek için Twitter’ın resmi uygulamasını kullanmanız gerekiyor, çünkü şirket API kullanım koşullarında değişiklik yaparak üçüncü taraf uygulamalarında fişini çekti.