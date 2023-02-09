WhatsApp uzun bir süredir kalın, italik ,üstü çizili veya tek aralıklı bir yazı tipi seçeneği sunuyor. Bu yazı tipi stillerinin nasıl uygulandığını merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Mesajı yazarken doğrudan klavyeden WhatsApp yazı tipi stillerini uygulayabilirsiniz. Bu işlem mobil uygulamalar, masaüstü ve WhatsApp Web’te kullanılabiliyor.
Kullanıcıların yazı tipi stilini uygulamak için mesajdan önce ve sonra özel bir karakter veya karakter dizisi eklemeleri yeterli. Yazı tipi stili harika görünmekle kalmaz, aynı zamanda biriyle sohbet ederken bir kelimeyi veya ifadeyi vurgulamanıza yardımcı olabilir.
WhatsApp’ın kullanıcılarına sunduğu dört metin biçimlendirme seçeneği var. Normalde, kullanıcılar göndermeden önce metne uzun süre basabilir, üç noktaya tıklayabilir ve biçim seçenekleri arasından seçim yapabilir. Ancak, seçenek bazı telefonlarda görünmez ve o zaman istenen metin biçimini elde etmek için karakterleri manuel olarak eklemeniz gerekir. Bunu yapmak için gereken adımlar aşağıdadır.
WhatsApp yazı tipi stilleri: Kalın
Telefonunuzdan WhatsApp’ı açın
Stilize bir mesaj göndermek istediğiniz bir sohbeti açın
Mesajınızı kutuya yazın
Mesajın başına ve arkasına “*” ekleyin (örneğin *Merhaba*)
göndere tıklayın
WhatsApp yazı tipi stilleri: İtalik
Telefonunuzdan WhatsApp’ı açın
Stilize bir mesaj göndermek istediğiniz bir sohbeti açın
Mesajınızı kutuya yazın
Mesajın önüne ve arkasına “_” ekleyin (örnek _Hi_)
göndere tıklayın
WhatsApp yazı tipi stilleri: Üstü çizili
Akıllı telefonunuzda WhatsApp’a gidin
Stilize bir mesaj göndermek istediğiniz bir sohbeti açın
Mesajınızı kutuya yazın
Mesajdan önce ve sonra “~” ekleyin (örneğin ~Merhaba~)
göndere tıklayın
WhatsApp yazı tipi stilleri: Tek aralıklı
Telefonunuzdan WhatsApp’ı açın
Stilize bir mesaj göndermek istediğiniz bir sohbeti açın
Mesajınızı kutuya yazın
Mesajdan önce ve sonra “`” ekleyin (örnek “`Merhaba“`)
göndere tıklayın