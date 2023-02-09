WhatsApp uzun bir süredir kalın, italik ,üstü çizili veya tek aralıklı bir yazı tipi seçeneği sunuyor. Bu yazı tipi stillerinin nasıl uygulandığını merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Mesajı yazarken doğrudan klavyeden WhatsApp yazı tipi stillerini uygulayabilirsiniz. Bu işlem mobil uygulamalar, masaüstü ve WhatsApp Web’te kullanılabiliyor.

Kullanıcıların yazı tipi stilini uygulamak için mesajdan önce ve sonra özel bir karakter veya karakter dizisi eklemeleri yeterli. Yazı tipi stili harika görünmekle kalmaz, aynı zamanda biriyle sohbet ederken bir kelimeyi veya ifadeyi vurgulamanıza yardımcı olabilir.

WhatsApp’ın kullanıcılarına sunduğu dört metin biçimlendirme seçeneği var. Normalde, kullanıcılar göndermeden önce metne uzun süre basabilir, üç noktaya tıklayabilir ve biçim seçenekleri arasından seçim yapabilir. Ancak, seçenek bazı telefonlarda görünmez ve o zaman istenen metin biçimini elde etmek için karakterleri manuel olarak eklemeniz gerekir. Bunu yapmak için gereken adımlar aşağıdadır.

WhatsApp yazı tipi stilleri: Kalın

Telefonunuzdan WhatsApp’ı açın

Stilize bir mesaj göndermek istediğiniz bir sohbeti açın

Mesajınızı kutuya yazın

Mesajın başına ve arkasına “*” ekleyin (örneğin *Merhaba*)

göndere tıklayın

WhatsApp yazı tipi stilleri: İtalik

Telefonunuzdan WhatsApp’ı açın

Stilize bir mesaj göndermek istediğiniz bir sohbeti açın

Mesajınızı kutuya yazın

Mesajın önüne ve arkasına “_” ekleyin (örnek _Hi_)

göndere tıklayın

WhatsApp yazı tipi stilleri: Üstü çizili

Akıllı telefonunuzda WhatsApp’a gidin

Stilize bir mesaj göndermek istediğiniz bir sohbeti açın

Mesajınızı kutuya yazın

Mesajdan önce ve sonra “~” ekleyin (örneğin ~Merhaba~)

göndere tıklayın

WhatsApp yazı tipi stilleri: Tek aralıklı

Telefonunuzdan WhatsApp’ı açın

Stilize bir mesaj göndermek istediğiniz bir sohbeti açın

Mesajınızı kutuya yazın

Mesajdan önce ve sonra “`” ekleyin (örnek “`Merhaba“`)

göndere tıklayın