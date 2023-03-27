Elon Musk geçtiğimiz yıl Twitter’ı 44 milyar dolara satın alarak teknoloji ve iş dünyasında önemli heyecan ve spekülasyonlara neden oldu. Elon Musk, yenilikçi fikirleri ve SpaceX ve Tesla gibi şirketlerdeki başarısıyla biliniyor ve pek çok kişi onun popüler sosyal medya platformuna nasıl liderlik edeceğini merak ediyordu. Bazıları Musk’ın Twitter’a yeni bir hayat katma yeteneği konusunda iyimserken, diğerleri bu kadar yüksek profilli bir satın almanın potansiyel sonuçları konusunda endişeliydi. Bugün bu endişeler patlak verdi ve Twitter kaynak kodları Github’da sızdırıldı.

New York Times’ta yayınlanan son haberlere göre, Twitter’ın kaynak kodunun bazı bölümleri internete sızdırıldı. Bu olay, şirketin yeni sahibi için büyük bir sıkıntıya neden oldu. Mahkeme başvuruları, Twitter’ın telif hakkı ihlali iddiasında bulunduğunu ve kodun Github’dan kaldırılmasını talep ettiğini gösteriyor. Kod aynı gün kaldırıldı, ancak ne kadar süredir çevrimiçi olduğuyla ilgili ayrıntılar açıklanmadı. Twitter ayrıca ABD Bölge Mahkemesinden Github’a kodu yayınlayan kullanıcının ve koda erişip indirenlerin kimliğini açıklama emri vermesini talep etti.

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Şirket içindeki kaynaklar, Twitter yöneticilerinin sızıntıdan geçen yıl ayrılan hoşnutsuz bir çalışanın sorumlu olduğundan şiddetle şüphelendiklerini ortaya çıkardı. Elon Musk’ın geçen Ekim ayında Twitter’ı 44 milyar dolara satın almasından bu yana şirket, personel sayısında önemli bir azalma yaşadı. Musk şirket personelinin yüzde 80’i işten çıkarıldı.

Sızan kod, Twitter yöneticileri arasında bilgisayar korsanlarının bu bilgileri kullanıcı verilerine erişmek veya yeni güvenlik açıkları keşfetmek için kullanabileceği yönünde endişelere yol açtı. Bu olay, Twitter’ın itibarını da olumsuz yönde etkileyebilir; reklamverenler ve benzer şekilde kullanıcılar muhtemelen platformu terk etmeyi seçebilir. Bakalım bu olay sonrasında nasıl bir açıklama yapılacak? Takipte kalın.