Twitter’ın Millet İttifakı’nın 14 Mayıs’ta düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimindeki Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu’na gri tik vermesi kısa sürede ülke gündeminin en sıcak konularından biri oldu. Bu gelişmeyle beraber gri tikin ne anlama geldiği ve kimlere verildiği merak konusu oldu. İşte Twitter’ın en güçlü onay işaretlerinden olan gri tikin anlamı!

Twitter Gri Tikleri Nasıl Dağıtıyor, Kimlere Veriyor?

Elon Musk’ın platformu devralmasıyla beraber Twitter’da kullanıma sunulan gri tik, kullanılan hesabın bir devlet/çok taraflı kuruluşu veya bir devlet/çok taraflı yetkiliyi temsil ettiği anlamına geliyor. Ek devlet hesapları ve çok taraflı hesaplar, Doğrulanmış Kuruluşlar aracılığıyla gri onay işaretleri alabiliyor.

Twitter’ın destek sitesinde gri tik hakkında “Gri onay işareti, bir kamu kuruluşunu ya da çok taraflı bir kuruluşu veya bir kamu kuruluşana ya da çok taraflı bir kuruluşa bağlı bir çalışanı ifade eder.” denilmiş. Şu an ülkemizin bakanlarında ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hesabında gri tik yer alıyor.

Hangi Hesaplar Twitter Gri Tik ile Onaylanabilir?

Twitter’ın resmi destek sitesinde gri tik alabilecek hesaplar şu şekilde açıklanmış:

Koşullara uygun ulusal düzeydeki kamu kuruluşları şunları içerir: Ana lider hesapları, belirli alanlardaki ilkelerin deneyiminden sorumlu kuruluş hesapları, ana elçilik ve konsolosluk hesapları, parlamento ya da eş düzeydeki birimlere ve komitelere ait hesaplar.

Koşullara uygun eyalet düzeyindeki ve yerel kuruluşlar şunları içerir: Kriz yönetimini, toplum güvenliğini ve mevzuat sorunlarını denetleyen ana lider hesapları ve ana kuruluş hesapları.

Koşullara uygun devlet görevlileri şunları içerebilir: Devlet başkanı (başkanlar, krallar ve başbakanlar), devlet başkanı vekilleri (başkan yardımcıları, başbakan yardımcıları), ulusal kabine üyeleri veya eş düzey görevlerdeki kişiler, yönetimin resmî sözcüsü veya eş düzey görevlerdeki kişiler, ülkeler üstü ya da ulusal meclise, parlamentoya veya eş düzey bir birime mensup tüm dairelerin bireysel üyeleri.

Koşullara uygun çok taraflı kuruluşlar şunları içerebilir: ana merkez, bölge ve ülke düzeyindeki kurumsal hesaplar. Koşullara uygun kişiler şunları içerebilir: Çok taraflı kuruluşun yöneticisi, yönetici vekili veya eş düzey görevlerdeki kişiler.

Kılıçdaroğlu şu anda resmi bir devlet görevlisi olmadığı için hesabının gri tike kavuşması kamuoyunda yankı bulmuş durumda. Twitter’ın bu hamlesi, Elon Musk’ın seçimi kafasında bitirdiği ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu ülkemizin yeni Cumhurbaşkanı olarak gördüğü şeklinde yorumlandı.

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde 24 saat içerisinde iki kez profil resmini değiştirdiği için mavi tikini kaybetmişti. Bir süre mavi tikini kaybeden Kılıçdaroğlu, şimdi çok daha güçlü bir anlama sahip olan gri tik ile geri döndü.

Twitter’ın seçime günler kala yaptığı bu hamle, çok konuşulacak gibi görünüyor. Videoları sosyal medyada izlenme rekorları kıran Kemal Kılıçdaroğlu’nun gri tik alması beklenmedik bir hareket oldu.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitter bu hamlesiyle bir mesaj mı veriyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!