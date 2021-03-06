Twitter gönderiler için “Geri Al” butonunu test ediyor

Yakın zamanda hikaye paylaşımını Fleets adı altında siteye uygulayan Twitter; şimdi de Gmail üzerinde görmeye alışık olduğumuz özelliğin bir benzerini getirecek gibi duruyor.

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Sosyal medya konusunda tanınan bir isim olan Manchun Wong; Twitter’ın üzerinde çalıştığı “Gönderiyi Geri Al” butonundan bir ilk izlenim paylaştı. Geri sayıma sahip işlev kullanıcıların paylaştıkları yanlış olması muhtemel bir gönderiyi yayınlanmadan hemen önce geri almalarına imkan veriyor.

Paylaşılan gönderiyi geri almak için kullanıcıya beş saniye kadar zaman veren özellik; adından geçen sene de bahsettirmişti. Geçtiğimiz Temmuz ayında anket yapan firma özelliğin üyeliklere özel tanınması hakkında kullanıcılardan geri bildirim istemişti. Ayrıca Twitter firmasının reklam gelirlerini desteklemek için ücretli özel içerik planları kurduğunu da biliyoruz.

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Ancak firma görünüşe göre geri al butonunu kullanıcılar üzerinde test ediyor. Dolayısıyla özelliğin ücretsiz olarak sisteme dahil edilmesi muhtemel. Firma daha önce de yapılan paylaşımlarda daha dikkatli olunması amacıyla “retweet” özelliğine belli kısıtlamalar getirmişti. Ancak bu özellik karışık tepkilere neden olmuştu.

Şimdi ise “geri al” özelliği, her ne kadar kullanıcıların istediği ve üzerinde çalışılan diğer yeni özelliklerin içinde geleceği hala meçhul olan “düzenle” özelliği değilse de, yine de işlevli bir kullanım imkanı verecek gibi duruyor.