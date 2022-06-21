Bilindiği üzere, Twitter’ın devralınması birkaç haftadır ara veriyordu. Elon Musk, platformdaki sahte hesapların sayısı hakkında daha fazla veri elde edene kadar prosedürü askıya aldı. Ona göre Twitter, genellikle dolandırıcılığı veya yanlış bilgileri teşvik eden bu otomatik hesaplar olan botların sayısını hafife almıştı.

Sonunda, şirket sosyal ağda günlük olarak yayınlanan 500 milyon tweet‘in ayrıntılarını içeren dahili bir veritabanı olan tam erişim sağladığı için milyarder galip geldi.

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Twitter yönetim kurulu hızı artırmak istiyor

ABD federal finans piyasaları düzenleyicisi SEC’e sunulan bir belgenin kanıtladığı gibi, Kurul hissedarlardan bir sonraki genel kurulda “birleşme anlaşmasının kabulünü oybirliğiyle onaylamalarını” istiyor.

Twitter yöneticileri, teklifi “adil” ve şirket hissedarlarının çıkarları doğrultusunda bir bütün olarak incelediklerini söylüyor. Ayrıca Kurul, birleşme kapsamında atanan sonraki görevlilerin ücretlerinin ödenmesi ve “olağanüstü toplantının zaman zaman bir veya daha fazla tarihe ertelenmesi, gerekli veya uygunsa, oyların özel toplantı sırasında birleşme sözleşmesinin geçmesi için yeterli olması halinde ek vekil talep etmek”.

Hissedarlar için tüm menfaatlerin devralınması

Bu yazı itibariyle, Twitter’ın hisse fiyatı, Elon Musk’ın hisse başına 54.20 dolar‘ lık geri arama teklifinden önemli ölçüde düşük olan 38.12 dolar civarındadır. Ayrıca, Twitter’ın piyasa değeri 30 milyar doların altına düştü. Aslında, 44 milyar dolarlık bir devralma, hissedarların önemli karlar elde etmelerini sağlayacaktır.

Yine de Elon Musk hala isteksiz. Tesla patronu Salı günü Katar Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada, devralma anlaşmasıyla ilgili hala “çözülmemiş sorular” olduğunu söyledi.

Kaynak : TechCrunch