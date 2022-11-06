Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, şirketin para tasarrufu için kapsamlı işten çıkarmalar yapması nedeniyle ‘reklamcılara baskı yapan aktivist grupları’ “gelirdeki büyük düşüş” için suçladı.

Tesla’nın milyarder sahibi, Twitter’ın nasıl yönetildiğine dair endişelerini dile getiren ‘aktivistlerin’ “Amerika’da ifade özgürlüğünü yok etmeye çalıştıklarını” tweet’ledi.

Bu tweet, Twitter cuma günü dünya çapında yaygın işten çıkarmalar yaptığında geldi. Raporlar, binlerce personelin işini kaybettiğini ileri sürdü. Şirketin güvenlik başkanı Yoel Roth, bir tweet dizisinde Twitter’ın işgücünün “yaklaşık %50’sinin” şirket genelinde kesildiğini doğruladı. 2.000’den fazla içerik moderatörünün çoğunun “ön cephe incelemesi üzerinde çalışan” kesintilerden etkilenmediğini de sözlerine ekledi.

Musk kendi yorumlarını yayınladı ve şirket günde 4 milyon dolar kaybederken Twitter’ın “yürürlükteki azalma” olarak adlandırdığı şeye “başka seçenek” sunulmadığını söyledi. İşini kaybeden herkese, “yasal olarak gerekenden %50 daha fazla” olan üç aylık kıdem tazminatı teklif edildiğinde ısrar etti. İçerik denetimi konusuna değinen Twitter’ın “güçlü taahhüdü “nün “kesinlikle değişmediğini” söyledi.

Çevrimiçi güvenlik grupları ve kampanyacılar, Musk’ın içerik denetimini gevşetme ve Donald Trump da dahil olmak üzere tartışmalı kişilere verilen kalıcı Twitter yasaklarını tersine çevirme planlarıyla ilgili endişelerini dile getirdiler.

Cuma günü erken saatlerde personele gönderilen dahili bir e-posta, toplu işten çıkarmaların “şirketin başarısının ilerlemesini sağlamak için ne yazık ki gerekli” olduğu geçiyordu. Personel, Twitter’da iş dizüstü bilgisayarlarından ve bir mesajlaşma sistemi olan Slack’ten çıktıklarını doğruladı.

Birçok personel, platformdaki görevlerde baltalandıklarını, dünyaya yayılan kesintilerin bir resmini çizdiklerini ve pazarlamadan mühendisliğe kadar değişen departmanları vurduklarını ortaya çıkardı. Bunlar iletişim, içerik iyileştirme ve ürün geliştirme çalışanlarını içeriyordu.

Şirketteki eski bir üst düzey yöneticinin tweetine göre, Twitter’ın algoritmaları nasıl kullandığına odaklanan bir ekip – Musk için bir öncelikti – ayrıca görevden alındı. Ama bu daha sonra reddedildi.

İçindekiler Firmalar izlemede

Firmalar izlemede

Twitter’ın gelirinin neredeyse tamamı şu anda reklamlardan geliyor ve Volkswagen, Musk’ın sosyal medya şirketini satın almasından bu yana onunla harcama yapmayı bırakan markalar arasında. Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi, “Durumu yakından izliyoruz ve gelişimine bağlı olarak sonraki adımlara karar vereceğiz.” dedi.

Cheerios ve Lucky Charms gibi markaların sahibi olan gıda üreticisi General Mills de aynısını yaptı. Sosyal medya şirketinin “yeni yönünü” izlemeye devam ettiğini ve “pazarlama harcamalarını değerlendirmek” istediğini söyledi.

Platformda ücretli faaliyetlerini durduran diğer markalar arasında otomobil firmaları General Motors ve Audi ile ilaç devi Pfizer yer alıyor.

Musk, kullanıcıların platformda doğrulanması için aylık abonelik ücreti alma planları da dahil olmak üzere, maliyetleri düşürmenin ve platformdan farklı şekillerde para kazanmanın yollarını arıyor.

Ayrıca, aylık 8 ABD doları ücreti ödeyenlerin Tweetlerini yanıtlarda, bahsetmelerde ve aramalarda artırmasını önerdi. Ancak bu, Twitter’daki bazı kişilerden, ödemeye istekli olanlara fayda sağlayacak iki katmanlı bir sistem oluşturduğu yönünde eleştirilere yol açtı.

Twitter çalışanları, şirketin federal ve Kaliforniya yasalarını ihlal ederek 60 gün önceden haber vermeden büyük işten çıkarmalar yaptığını iddia eden bir toplu dava açtı. Davada ayrıca San Francisco federal mahkemesinden Twitter’dan işten atılan çalışanlardan davayı anlatmadan haklarından feragat eden belgeleri imzalamalarını istememesi talimatını vermesi istendi.

Davayı koordine eden avukat Shannon Liss-Riordan, “Twitter’ın yasalarımıza karşı sorumlu tutulmasını sağlamak ve Twitter çalışanlarının haklarını anlamalarına yardımcı olmak için bu federal şikayeti sunduk.” dedi.