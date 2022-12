Bir tweet’in insanların feed’lerinde çıkmasına neden olan nedir? Bu, çevrimiçi ortamda tanınmaya çalışan herkesin cevabını merak ettiği bir soru. Tweet’lerin yalnızca kronolojik sırada görünmediğini biliyoruz; feed’iniz bir şekilde tasarlanıyor. Ve platformlar, algoritmalarının tüm ayrıntılarını – hangi gönderileri hangi sırayla göreceğinizi belirleyen kod – gizli tutma eğiliminde.

Twitter’ın yeni şefi Elon Musk’ın girişimiyle, “Twitter Dosyaları” olarak adlandırılan içerik yavaşlatmasıyla ilgili dahili Twitter tartışmalarının bir kısmı, birkaç gazeteci tarafından platformda paylaşıldı. Devam eden ifşaatlar, Twitter’ın üst düzey yöneticilerinin bir dizi tartışmalı kararla ilgili dahili sohbetlerini içeriyor. Örneğin; Biden’ın dizüstü bilgisayarında bulunduğu iddia edilen bilgilerin yayılmasının sınırlandırılması, 6 Ocak 2021 Kongre Binası isyanının ardından Donald Trump’ın hesabının kalıcı olarak askıya alınması ve bazı etkili hesapların erişiminin sınırlandırılması.

Twitter’ın yeni güvenlik başkanı Ella Irwin tarafından ABD’li gazeteci Bari Weiss’a sağlanan ekran görüntülerinin ikinci bölümü, ABD’deki üç etkili muhafazakar hesabın farklı “kara listelere” alındığını, yani tweetlerinin de “kara listeye” alındığını ortaya koyuyor. Bu görüntüler, listeye alınan hesapların tweetlerinin trend olmayacağı veya arama sonuçlarında görünmeyebileceği anlamına geliyor. Weiss, kararların “kullanıcıları bilgilendirmeden tamamen gizli” alındığını söyledi. Musk daha da ileri giderek, açıklamaların “kuralların sol görüşe karşı değil sağ görüşe karşı uygulandığını” kanıtladığını söyledi.

Ancak bunun bize tüm resmi verip vermediğini doğrulamak zor. Diğer hesapların benzer muameleye maruz kaldığı bağlamı ve kısıtlanan hesapların, örneğin nefreti kışkırtmak veya koronavirüs hakkında yanlış iddialar yaymak gibi diğer kuralları ihlal edip etmediğini göremiyoruz. Zararlı materyal yayıyorlarsa hesapları kısıtlamak yararlı bir araç olabiliyor. İnternetin düzenlenmesi hakkında konuştuğumuzda yaygın olarak kullanılan bir ifade “erişim özgürlüğü değil ifade özgürlüğü”dür. Bu, Musk’ın bizzat platformun yeni yaklaşımını tanımlamak için kullandığı bir ifade.

Twitter, birkaç gün önce “hakaret veya nefret söylemi içeren tweetleri önermeyeceğini” doğruladı. Bir hesabın “trend kara listelerine” alınması fikri, bu politikaya tamamen aykırı görünmüyor. Daha tartışmalı kısım, neyin trend olup olmayacağına, kısıtlama eşiğinin nerede olduğuna ve kimin listede yer alacağına kimin karar vereceğinden geliyor.

Twitter dosyaları listesinde dikkat çeken isimlerden biri, koronavirüs karantinalarına sesli olarak karşı çıkan ve tweetlerinin trendlere girmesi engellendiği bildirilen Stanford Üniversitesi’nde sağlık politikası profesörü olan Dr. Jay Bhattacharya oldu. ABD’deki okullarda maske zorunluluğuyla ilgili bir davada onu araştırma çalışmalarını aşırı basitleştirmekle suçlayan bir yargıç ve diğer bilim adamları tarafından daha fazla ölüme yol açacağını söyledikleri tecritlere bir alternatif önermesi de dahil olmak üzere eleştirildi. Ancak Dr., bilimin “bilimsel tartışma sansürüne” karşı çıkarak, insanların birbirleriyle aynı fikirde olmamalarını gerektirdiğini söyledi.

Trans ve büyük beden insanlar da dahil olmak üzere marjinal grupların hesaplarının kısıtlanması olasılığının daha yüksek olduğunu öne süren çeşitli raporlar var. Çok sayıda liberal ve sol görüşten olan kişi de daha önce hesaplarının ve tweetlerinin “bastırıldığından” şikayet etmişti. Zorluk şu ki, insanlar kısıtlandıklarına dair bir önseziye sahip olabiliyor. Ancak bunun birçok başka nedeni olabileceğinin yanı sıra bunun olduğunu kanıtlamak şirketlerin iç işleyişine erişim olmadan çok zor.

Stanford İnternet Gözlemevi’nin direktörü ve eski bir Facebook baş güvenlik görevlisi olan Alex Stamos, Musk’ın benzer düşünen ABD medya figürlerine “son derece sınırlı şeffaflık sağladığını” söyledi. Musk’a, dünya genelindeki hükümetler, siyasi partiler ve politikacılar ile içerik denetimiyle ilgili tüm iletişimlerin ayrıntılarını sunmasını önerdi.

