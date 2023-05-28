Elon Musk’ın gelecek hafta, Twitter’ın Avrupa Birliği’ndeki bir dezenformasyon anlaşmasından çekilme planını onaylayacağı bildirildi. Google, Meta, Microsoft ve TikTok gibi devlerin geçtiğimiz yılın Haziran ayında onayladıkları bu anlaşma dezenformasyonla ilgili kuralları belirliyor. Twitter sahte bilgi yuvasına mı dönüşecek?!

Elon Musk Yine Twitter’ı Yakabilir!

Bu anlaşma, sahte haberlerin para kazanmasını önleme, siyasi reklamlarda şeffaflığı sağlama ve gerçek bilgileri denetleyen ve paylaşan kurumlarla iş birliği gibi taahhütleri içeren bir kılavuz niteliğinde diyebiliriz.

Kurala uymak zorunlu olmasa da, bu kurallar sosyal medya şirketlerine yasal düzenlemeler getiren AB’nin Dijital Hizmetler Yasası’nı hafifletmeye yardımcı oluyordu. Bu kuralları ihlal etmek, bir şirketin yıllık gelirinin %6’sına kadar cezalandırabilmesine olanak sağlıyordu.

Twitter içinden olduğu iddia edilen kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Twitter’ın önümüzdeki günlerde anlaşmadan çekilmesi bekleniyor. Kaynaklardan biri, Musk’ın gelecek hafta çekilme planını resmi olarak onayladığında Twitter’ın resmi olarak ortaklık anlaşmasından çekilmiş olacağını söyledi.

Şubat ayında, AB yetkilileri Twitter’ı kurallara ile uyum çabalarına ilişkin tam bir rapor sunmamakla eleştirmişti. Avrupa Komisyonu, diğer büyük teknoloji şirketlerinin Twitter gibi “raporlama konusunda güçlü bir taahhüdü” olduğunu, ancak Twitter’ın taahhütlerini yerine getirmediğini belirtti.

Şirket, Brüksel’de kurulan bir ofisi 440 milyondan fazla nüfusa sahip olan Avrupa Birliği’nin yasalarına uyum sağlamakla görevlendirmişti. Ancak geçen Kasım ayında yapılan işten çıkarmalar sırasında bu ofis kapatıldı ve Avrupa Birliği ile uzlaşma çabaları rafa kaldırıldı.

Anlaşma, ayrıca şirketlerin araştırmacılara platform verilerine erişim sağlaması gerektiğini de belirtiyor. Musk’ın kuralları sevmeyen biri olduğu ve her kuralı çiğnemekte kararlı olduğu biliniyor. Şirket verilerini paylaşmak konusunda ketum olan Musk, Avrupa Birliği’nin platform üzerinde bu kadar fazla hak iddia etmesinden pek hoşnut olmamış gibi görünüyor.

Öyle ki, Twitter’ın platformu inceleyen dezenformasyon araştırmacılarına, Mayıs sonuna kadar elde ettikleri verileri silmelerini veya aylık 42.000 dolar ödemelerini istediği iddia ediliyor. Bazı haber kanalları Twitter’a tüm bu iddialar hakkında ulaşmaya çalıştıysa da, Twitter cephesi iddialara yanıt vermemiş.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitter doğru bilgilerin paylaşımında sınıfta kalabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!