Ünlü milyarder Elon Musk, Twitter’ı satın almasından beridir teknoloji ve sosyal medya gündeminin ana konusu. Elon Musk görevi devraldığından beri Twitter çalışanlarının yaklaşık üçte ikisi işten çıkarıldı. Şirkette kalmayı başaranlar ise zor zamanlar geçiriyor gibi görünüyor. Haberlere göre, bazı Avrupalı çalışanlar Kasım ayı maaşlarını henüz alamadı. İngiltere’deki Twitter çalışanları 25 Kasım’da, 28 Kasım’da ödenmesi gereken maaşlarını bildiren bir e-posta aldılar. EMEA bölgesindeki tüm Twitter çalışanlarına gönderilen e-postayla birlikte çalışanlara aylık maaş bordroları da gönderildi. Ancak İngiltere ve Almanya’daki Twitter çalışanlarına zamanında ödeme yapılmadı. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Avrupa’daki Bazı Çalışanlar Maaşlarını Alamadı

Twitter, mevcut ve eski çalışanlarına gönderdiği bir e-postada şunları yazdı:

“Bazılarınızın Kasım 2022 maaşlarınızı almamış olabileceğinizi fark ettik. Ödemeler Twitter banka hesaplarımıza yapıldı. Her zamanki gibi, bu süreçte hiçbir şey değişmedi”. Durum, aktif olarak araştırdığımız ve sizinle iletişim halinde olacağımız bankalar arası ödemedeki bir gecikmeden kaynaklanabilir.

Ancak İngiltere ve Almanya’daki dört bağımsız kaynak, maaş günü sabahı kendilerine ödeme yapılmadığını söyledi. Bu kaynaklar arasında mevcut ve eski Twitter çalışanları da bulunuyor. Öte yandan, eski Twitter çalışanları da şirketten ayrıldıktan sonra da kıdem tazminatlarının bir parçası olarak aylık ödemelerini almaya devam ediyorlar.

Twitter genellikle her ayın 28’ini ödeme günü olarak belirler. Eğer Pazartesi günüyse, Twitter normalde bir önceki Cuma günü fon tahsis eder ve maaş çekleri Cumartesi gece yarısına kadar Twitter çalışanlarının hesaplarına ulaşır. Twitter daha önce de kıdem tazminatlarını zamanında ödemediği için eski çalışanları tarafından eleştirilmişti.

Olayları daha karmaşık hale getiren ayrıntı ise İngiltere ve Almanya’daki çalışanlara ödeme yapılmazken, Hollanda ve İrlanda’daki çalışanlara ödeme yapıldı. Bu da sorunun Twitter’ın kasıtlı olarak çalışanlarına ödeme yapmayı reddetmesinden ziyade operasyonlarla ilgili olduğunu gösteriyor. Bu durumdan etkilenen İngiltere merkezli eski bir Twitter çalışanı “Şirket yeterince iyi çalışmıyor” dedi.

Elon Musk, Eski Çalışanlarla Hala Tartışıyor

Eski bir Twitter çalışanı da maaşlarının gelmediğini gösteren ve kendilerini kredili mevduat sıkıntısına sokan banka hesaplarının ekran görüntülerini paylaştı. Eski çalışan, “Başlangıçta size kovulduğunuzu ama işinizi korumaya çalışacağımızı söylediler” dedi. “Sonra, size ödeme almaya devam edebileceğiniz söylendi. Şimdi maaş günü ve hesabımız hala boş. Borçları ödeyemiyoruz.”

Eski personel açıklamalarına devam etti:

“Yöneticilere inandığım için utanıyorum ve onlar şimdi paralarını alıp mutlu bir şekilde tadını çıkarırken biz acı çekmeye devam etmek zorundayız. İnsanları gönüllü olarak istifaya zorlamanın yanı sıra kıdem tazminatından da kaçınmaya çalışmak çok acımasız bir yöntem.”

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