Cuma Raporu #254 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #254: TCG Anadolu, OPPO Find X6 Pro, Xiaomi 13 Ultra ve dahası

Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Cuma Raporu #254 zaman çizelgesi

00:00 Giriş

30:00 Xiaomi 13 Ultra Salı Günü Geliyor

35:14 Xiaomi Smart Band 8 de 18 Nisan’da çıkıyor

39:45 Yaşasın Yeni Kral: OPPO Find X6 Pro DXOMARK lideri oldu

45:37 Tecno Phantom V Fold Tüm Detayları İle Duyuruldu

54:42 GeForce RTX 4070 çıktı

57:45 Huawei Freebuds 5 Türkiye’de

01:10:05 Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu

01:08:33 FBI Uyardı! USB Bağlantı Noktaları Tehlike Saçıyor

01:17:20 HBO, Harry Potter’ın Dizisini Yapıyor