Cuma Raporu #254 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #254: TCG Anadolu, OPPO Find X6 Pro, Xiaomi 13 Ultra ve dahası
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Cuma Raporu #254 zaman çizelgesi
00:00 Giriş
30:00 Xiaomi 13 Ultra Salı Günü Geliyor
35:14 Xiaomi Smart Band 8 de 18 Nisan’da çıkıyor
39:45 Yaşasın Yeni Kral: OPPO Find X6 Pro DXOMARK lideri oldu
45:37 Tecno Phantom V Fold Tüm Detayları İle Duyuruldu
54:42 GeForce RTX 4070 çıktı
57:45 Huawei Freebuds 5 Türkiye’de
01:10:05 Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu
01:08:33 FBI Uyardı! USB Bağlantı Noktaları Tehlike Saçıyor
01:17:20 HBO, Harry Potter’ın Dizisini Yapıyor