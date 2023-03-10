Twitter’ın ücretli abonelik sistemi olan ve azaltılmış reklamlar, uzun videolar paylaşma imkanı gibi avantajlara sahip olan Twitter Blue, nihayet ülkemize geldi. Sınırlı sayıda ülkede erişilebilir olan hizmetin ülkemizdeki fiyatı dudak uçuklattı!

Elon Musk Bu Sefer Acımadı!

Elon Musk’ın SpaceX projesinin uydu internet hizmeti olan Starlink hakkında geçtiğimiz gün ortaya çıkan haberler, bu hizmetin ülkemize özel bir fiyatla geleceğini ortaya çıkarmıştı.

Yine Elon Musk’ın bir şirketi olan Twitter’ın ücretli abonelik sistemindeyse herhangi bir bölgesel fiyatlandırma görülmüyor. 8 dolarlık bir fiyata sahip olan servis, ülkemizde 8 doların karşılığı olan 150 TL fiyata sahip.

Twitter’ın ücretli abonelik servisi web ve iOS için satın alıma açık durumda. Web için aylık fiyat 150 TL seviyesinde iken, iOS ve Android içinse bunun 209 TL olduğunu söylemek mümkün.

Yıllık olarak servise abone olmak isteyenlere ise ufak bir indirim yapılıyor. Web platformundan Twitter Blue aboneliğini kullanmak isteyenler yıllık 1.569 TL ücret ödeyerek servisi kullanabilecek. Bununla beraber servisin aylık ücreti 130 TL seviyesine geriliyor.

iOS ve Android platformlarında ise yıllık ücret 2.199 TL olarak belirlenmiş. Yıllık aboneliği tercih ettiğinizde aylık ücret 183 TL seviyesine iniyor.

Fiyatların oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkün. Ancak ülkemizdeki aktif Twitter kullanıcısı sayısı göz önünde bulundurulduğunda, bu servisin çok ciddi bir talep patlaması yaşayacağı düşünülüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk ülkemizin Rekabet Kurumu tarafından kendisi hakkında verilen para cezası kararının rövanşını mı almaya çalışıyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!