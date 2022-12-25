Elon Musk’ın başa geçmesiyle beraber büyük değişimler geçiren Twitter’ın abonelik sistemi olan Twitter Blue da bir süredir yenilenme dönemine girmişti. Musk’tan önce yalnızca birkaç deneysel özelliği kullanıcılarla buluşturan Twitter Blue artık daha fazla avantaja sahip olacak.

Bu avantajlara, şimdi de 1 saate varan videolar ekleyebilme ve yorumlarda öncelikli olma eklenecek!

Yeni Avantajlar Tartışma Yaratabilir!

Twitter Blue kullanıcıları, önceki dönemlerde 10 dakikaya varan 1080p çözünürlüklü videoları 512MB dosya boyutunu geçmemek şartıyla platforma yükleyebiliyordu. Yeni dönemle beraber, internet üzerinden Twitter’a erişen Twitter Blue kullancıları artık 1 saate varan 1080p videoları, 2 GB dosya boyutunu geçmemek şartıyla platforma yükleyebiliyor.

Her ne kadar eski dönemdeki kısıtlamalar, platforma Android ve iOS uygulamalarını kullanarak erişenler için halen geçerli olsa da, yakında gelecek bir güncelleme ile uygulamayı kullananların da bu avantajlara erişebileceği söyleniyor.

Bu Twitter Blue kullanıcıları için iyi bir gelişme olarak nitelendirebilir. Ancak çeşitli tartışmaları da beraberinde getireceğini söyleyebiliriz. Öyle ki, bu değişikliğin internet üzerinden korsan film ve dizi dağıtımına neden olabileceği hakkında eleştiriler gelmeye başladı bile.

Gönderi yanıtları konusundaki değişiklik de çok konuşulacak gibi görünüyor. Twitter, bu konu hakkında “Twitter Blue onaylı hesaplardan gelen yanıtların diğer yanıtlara göre biraz daha fazla görünür olması” ifadelerini kullandı.

Twitter bunu biraz yumuşatarak anlatsa da, aslında gönderi yorumlarında Twitter Blue abonelerinin yorumlarda daha ön sırada görüneceğini söylemek mümkün. Bu değişikliğin Twitter’daki ifade eşitliğini etkileyeceği hakkında eleştiriler çığ gibi büyüdü. İlerleyen dönemlerde bu değişikliğin geri alınıp alınmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu değişiklikler doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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