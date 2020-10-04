İnternet
Twiter, yanlış bilgilere karşı “Birdwatch” özelliği geliştirdi
Twitter, Birdwatch (kuş gözlemi) adında yeni bir deneysel araca sahip. Platformun yanlış bilgilere karşı silah cephaneliğini genişletme çabalarının yeni ve etkili bir parçası. Sosyal medya danışmanı Matt Navarra, mobil cihazdaki özelliğin ekran görüntülerini tweetleyerek mevcut durumunda nasıl göründüğünü gösterdi. Görünüşe göre araç, kullanıcıların Sessiz, Engelle ve Bildir düğmelerini de bulabilecekleri açılır menüye bir seçenek olarak eklenecek.
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Twitter Birdwatch nasıl çalışıyor?
Bir kullanıcı Birdwatch’a bir gönderi eklediğinde, esasen onu denetlenmesi için işaretler. Ayrıca, özel olabilen veya herkese açık hale getirilebilen ve söz konusu tweet’i neden işaretlediklerini açıklayan notlar da ekleyebilecekler. Özellik uygulanırsa, Twitter, kullanıcıların Birdwatch’la ilgili notlarını gösteren bir tweet’in altına bir çift dürbün (veya gözlük) gibi görünen yeni bir simge yerleştiriyor. Ayrıca platform, arayüz kenar çubuğuna kullanıcıların katkılarını takip edebilecekleri “Kuş Gözlemi Notları” adlı yeni bir sekme ekleyecektir. Uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong, aracın varlığını ilk kez Ağustos ayında, çok daha basit olduğu ve henüz bir adı olmadığı zaman, erken haliyle tanıttı. Twitter yaptığı açıklamada: “Yanlış bilgileri ele almanın ve Twitter’da tweetler için daha fazla bağlam sağlamanın birkaç yolunu araştırıyoruz. Yanlış bilgi kritik bir konudur ve bunu ele almak için birçok farklı yolu test edeceğiz.
Birdwatch kitle kaynak kullanımına dayalı bir denetleme aracı olarak tasarlanmış gibi görünse de, herkese kamuya açık notlar ekleme gücü vermek, şirketin başarmaya çalıştığı şeye ters gelebilir. Twitter’ın tüm kullanıcıların diğer kişilerin okuyabileceği notlar eklemesine izin verip vermeyeceğini veya yalnızca doğrulanmış uzmanlar veya moderatörler gibi seçkin kullanıcıların yapıp yapamayacağını öğrenmek için büyük olasılıkla gelecekteki sürümleri veya daha geniş bir sunum için beklememiz gerekecek.
İnternet
Google Takvim uygulaması, artık görev oluşturup görüntülüyor!
Google, G Suite hizmetlerini ve uygulamalarını yükselttiğinden, yapılacaklar listesi işlevini de güncelledi. Google Görevler uygulaması web üzerinde Google Takvim‘e entegre edildi, ancak önceden bu görevlere yalnızca özel bir uygulama (Android, iOS) aracılığıyla hareket halindeyken erişebiliyordunuz. Artık Android ve iOS’ta Google Takvim uygulamasının bir parçası olarak görevler özelliği eklendi. Kullanıcılar, uygulamadan çıkmadan takvimlerine yeni görevler ekleyebilir ve mevcut görevleri görüntüleyebilir.
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Google takvim görev özelliği nasıl çalışıyor?
Uygulamanıza görev eklemek ve mevcut görevlerinizi görütülemek için yapmanız gerekenler ise basit. Uygulamada, “+ “işaretine basın ve diğer herhangi bir etkinlik gibi bir görev ekleyin, ardından sağ taraftaki çubukta görünecekler. Google Takvim kullanıyorsanız ve özelliği henüz görmüyorsanız, kullanıma şimdi başlıyor ve tüm hesaplara ulaşması birkaç hafta sürecektir.
Geçen yıl Google, diğer G Suite hizmetlerine hatırlatıcıları içe aktarma özelliğini ekledi ve şimdi Görevler, öğrenciler için önerdiğimiz organizasyon uygulamalarıyla veya genel olarak favori Yapılacaklar Listesi uygulamalarımızla rekabet edecek şekilde daha iyi konumlandırıldı. Yeni özellik devrimsel bir değişilik sağlamıyor fakat yoğun olduğumuz modern çağda zamandan kazandıran ufak bir detay olarak karşımıza çıkıyor.
Google takvim güncellemesi, masaüstü Gmail’inizde de bir yapılacaklar listesi oluşturmanıza olanak sağlıyor. Görevler ayrıca e-postaları yapılacaklar listenize sürükleyip bırakmanıza, görevlerinizin sırasını yeniden düzenlemenize ve tamamlananları işaretlemenize olanak tanır. Güncellenmiş tasarım, daha şık ve iş rutininize dahil edilmesi daha kolay.
İnternet
Google, YouTube hikayelerinde ses netleştiren yeni konuşma geliştirme teknolojisi başlattı
Google, bu hafta YouTube Hikayeleri içinde, kullanıcıların video kliplerindeki arka plan gürültüsünü azaltmalarına ve ana konuya daha fazla vurgu yapmalarına olanak tanıyan yeni bir konuşma geliştirme seçeneği başlattı.
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Hikayelerde ne değişecek?
Bu videoda görebileceğiniz (veya duyabileceğiniz) gibi, kullanıcıların yükleme ayarlarında uygulayabilecekleri yeni seçenek, arka plan sesini azaltır, ana sunumu iyileştirir ve konuşmayı netleştiriyor. Google, teknolojiyi bir videonun konusunun konuşmasını izole etmek için makine öğrenimi teknolojisinden yararlanarak, konuşmadan metne çeviriye yönelik devam eden çalışmasının bir parçası olarak ele alıyor.
Şirketin tarafından yapılan açıklama ise:
“Modeli geniş ölçekli bir çevrimiçi video koleksiyonu üzerinde eğiterek, konuşma ve görsel sinyaller arasındaki korelasyonları yakalayabiliyoruz. Örneğin ağız hareketleri ve yüz ifadelerini okuyor ve bu daha sonra videodaki kişinin konuşmasını ayırmak için kullanılabilir veya konuşmayı arka plan seslerinden ayırabilir. Bu teknoloji, yalnızca konuşma ayırma ve iyileştirme son teknoloji sonuçlar elde etmekle kalmıyor. Aynı zamanda özellikle videodaki görsel ipuçları kimin ne söylediğini belirlemeye yardımcı oluyor. Birden fazla kişi konuştuğunda yalnızca ses üzerinden işleme alır.”
Google, geliştirmelere devam ediyor
Google tarafından getirilen yeni özellik, hikaye kliplerinizi geliştirmenin ötesinde uygulamalara sahip. Ancak YouTube Hikayeleri, süreç için iyi bir test alanı sağlarken, kullanıcılara Hikayeler sunumlarını iyileştirmenin başka bir yolunu da sunuyor.
İnternet
Google, Avrupalı habercilerle 1 milyar dolarlık ortaklık programını duyurdu
Dijital platformların haberlerden ve yayıncı içeriğinden nasıl kazanç sağladıkları ve daha sonra bunların faydalarını orijinal içerik oluşturucularla nasıl paylaştıkları hakkında süregelen soruların ortasında, Google bu hafta Avrupalı haber yayıncılarıyla 1 milyar dolarlık yeni bir ortaklık duyurdu.
Google tarafından açıklandığı gibi:
“Bugüne kadarki en büyük mali taahhütümüz olan News Showscase, yayıncılara farklı türde bir çevrimiçi haber deneyimi için yüksek kaliteli içerik oluşturmaları ve seçmeleri için ödeme yapacak. Hem yayıncılara hem de okuyuculara fayda sağlayacak yeni bir ürün ürettik. Okuyuculara önemli hikayeler hakkında daha fazla fikir veren ve bu süreçte yayıncıların izleyicileriyle daha derin ilişkiler geliştirmelerine yardımcı olacak ödüllü haber odaları içeren yeni bir hizmet.”
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Yeni özellik neler içeriyor?
News Showscase özelliği, Haberler sekmesine çok benziyor. Onaylı yayıncıların platformdaki içeriklerini yönetmesine olanak tanıyor ve izleyicilerle olan bağlantıyı geliştirmeye yardımcı olurken aynı zamanda daha resmi, incelenmiş ve yanlış bilgilerden arındırılmış bir haber akışı sunuyor. Ancak Facebook, duyurularını haber içeriği kalitesine ve orijinal haberciliğe odaklamış olsa da, Google’ın yeni programı yayıncılara daha çok ödeme yapmaya odaklanmış görünüyor.Örneğin Avustralya hükümeti şu anda hem Facebook’u hem de Google’ı, içeriklerinin platformlarında kullanılması için gelirlerinin bir kısmını yerel haber yayıncılarıyla paylaşmaya zorlayacak yeni yasaları uygulamaya çalışıyor. Hem Google hem de Facebook teklifi reddettiler ve yeni tedbirlerin onaylanması halinde yayıncı içeriğini tamamen kullanmayı bırakma tehdidinde bulundular.
Avustralya’nın önerisi, Google ve Facebook’un hayatta kalmak için yerel haber yayıncıları tarafından oluşturulan içeriğe ihtiyaç duydukları ve sonuç olarak, eğer Hükümet devam etmeyi seçerse, baskının nihai sonucuna dayanmaktadır. Bununla birlikte, iki devin süreçlerini kurallara göre revize etmesi sonucunda yerel yayıncıların web trafiğini ve gelirlerini kaybettiğini görecek .Bu, Hükümetin başarmaya çalıştığı şeyin tersi bir sonuçtur, ancak hem Fransa’da hem de İspanya’da farklı şekillerde yürürlüğe giren bu girişimin temeli, Facebook ve Google’ın gerçekten çok para kazarken yerel habercilerin para kazanamaması.
Google’un konuyla ilgili savunması ise şu şekilde: “Google Arama ve Google Haberler, sitelerine büyük miktarda trafik göndererek haber yayıncılarına yardımcı oluyor. Yalnızca Avrupa’da, insanlar Google’ın bağlantı verdiği haber içeriğini ayda sekiz milyardan fazla tıklıyor. Bu, saniyede 3.000 tıklama aldığımız anlamına geliyor. Daha büyük haber yayıncıları için, her tıklamanın değeri, çoğunlukla reklam ve abonelikler yoluyla oluşturulan 4-6 euro sent oluyor.”