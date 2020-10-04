Twiter, yanlış bilgilere karşı “Birdwatch” özelliği geliştirdi

Twitter, Birdwatch (kuş gözlemi) adında yeni bir deneysel araca sahip. Platformun yanlış bilgilere karşı silah cephaneliğini genişletme çabalarının yeni ve etkili bir parçası. Sosyal medya danışmanı Matt Navarra, mobil cihazdaki özelliğin ekran görüntülerini tweetleyerek mevcut durumunda nasıl göründüğünü gösterdi. Görünüşe göre araç, kullanıcıların Sessiz, Engelle ve Bildir düğmelerini de bulabilecekleri açılır menüye bir seçenek olarak eklenecek.

İlginizi çekebilir: Twitter, otomatik görüntü kırpma özelliği üzerinde çalışıyor

reklam

Twitter Birdwatch nasıl çalışıyor?

Bir kullanıcı Birdwatch’a bir gönderi eklediğinde, esasen onu denetlenmesi için işaretler. Ayrıca, özel olabilen veya herkese açık hale getirilebilen ve söz konusu tweet’i neden işaretlediklerini açıklayan notlar da ekleyebilecekler. Özellik uygulanırsa, Twitter, kullanıcıların Birdwatch’la ilgili notlarını gösteren bir tweet’in altına bir çift dürbün (veya gözlük) gibi görünen yeni bir simge yerleştiriyor. Ayrıca platform, arayüz kenar çubuğuna kullanıcıların katkılarını takip edebilecekleri “Kuş Gözlemi Notları” adlı yeni bir sekme ekleyecektir. Uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong, aracın varlığını ilk kez Ağustos ayında, çok daha basit olduğu ve henüz bir adı olmadığı zaman, erken haliyle tanıttı. Twitter yaptığı açıklamada: “Yanlış bilgileri ele almanın ve Twitter’da tweetler için daha fazla bağlam sağlamanın birkaç yolunu araştırıyoruz. Yanlış bilgi kritik bir konudur ve bunu ele almak için birçok farklı yolu test edeceğiz.

Birdwatch kitle kaynak kullanımına dayalı bir denetleme aracı olarak tasarlanmış gibi görünse de, herkese kamuya açık notlar ekleme gücü vermek, şirketin başarmaya çalıştığı şeye ters gelebilir. Twitter’ın tüm kullanıcıların diğer kişilerin okuyabileceği notlar eklemesine izin verip vermeyeceğini veya yalnızca doğrulanmış uzmanlar veya moderatörler gibi seçkin kullanıcıların yapıp yapamayacağını öğrenmek için büyük olasılıkla gelecekteki sürümleri veya daha geniş bir sunum için beklememiz gerekecek.