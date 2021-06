Twitter, Facebook benzeri emojiler getiriyor!

Mart ayında, Twitter’ın tweet’ler için Facebook tarzı emojiler (duygusal tepkiler) eklemeyi düşündüğü birçok teknoloji basını haber etmişti. Şimdi ise Android Uygulama Geliştiricisi Dylan Roussel, bu yeni özelliğin Twitter kullanıcılarının da yakın zamanda kullanabileceği bir yol olabileceğini keşfetti.

Şu anda, bir kişinin bir tweet hakkındaki olumlu duygularını ifade etmek için sadece bir kalp simgesi var. Ancak yeni emoji tepkileri, düşünmek, ağlamak, gözyaşlarına gülmek, el çırpmak ve bir kalp gibi çok daha geniş bir duygu yelpazesini ortaya koyacak. Hatırlarsanız kalp emojisinden daha önce de yıldız emojisi yer alıyordu. Şuanda da Twitter bu kalp emojisini kimi zaman yapılan büyük etkinliklerde daha farklı şekillerde kullanabiliyor. Örneğin bir emojisi bulunan etiket ile tweet atıldığında ve insanlar o tweeti beğendiği zaman (kalp simgesine dokunduğunda) o emoji beliriyor.

Roussel, Twitter’ın yeni uygulamaya başladığı için tepki emojilerinin henüz çalışmadığını söylüyor. Twitter’a gelen Facebook tarzı emoji yanıtlarının olasılığının ilk konuşulduğu zamanlarda, Twitter sözcülerinden birisi, “İnsanların Twitter’da yaptıklarını konuşmalarda kendilerini daha iyi ifade etmeleri için ek yollar araştırıyoruz” demişti. Facebook’un yanı sıra tepki emojisinin kullanıldığı bir diğer popüler sosyal medya uygulaması da LinkedIn.

Geçen ayın sonlarında, güvenilir Twitter habercisi Jane Manchun Wong, “Tweet Tepkileri” olarak adlandırdığı bir tweet yayınlamıştı. Wong, tweetinde yeni emojilerin beğeni, neşe, hmm, üzgün ve haha için emoji içereceğini söylemişti. Bu tweetle beraber Russel’ın söyledikleri birbiriyle örtüşüyor gibi görünüyor.

Twitter is actually working on Tweet Reactions like “Like”, “Cheer”, “Hmm”, “Sad” and “Haha”

y’all keep teasing so here’s the tweet 🙂

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 12, 2021