Twitch, Rus Yayıncılara Ödeme Durdurma Kararı Aldı.

Rusya’nın Ukrayna işgali uluslararası bağlamda büyük bir yankıya sebep olmasıyla beraber, devletler ve şirketler ülkeye ağır yaptırımlar uygulamaya devam ediyor. Yaptırım kararı alan bir şirkette Amazon bünyesinde bulunan canlı yayın platformu Twitch!

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Twitch, The Washington Post aracılığıyla Rus yayıncılara gönderdiği e-posta’da Rusya’ya uygulanacak ambargoya katıldığını açık ve net bir şekilde dile getiriyor. Yaptırımın detayları arasında, Rus yayıncıların ödeme erişimlerinin yasaklanmasını, yayınlardan para kazanma haklarının durdurulmasını ve diğer yayıncılara ödeme yapımlarının engellenmesi gibi oldukça kritik değerler yer alıyor.

Tüm Rus yayıncılara Uygulanacak!

Ünlü Twitch yayıncısı Alexey Gubanov (Jesus AVGN)’da Putin’i eleştirdiği için ABD’ye göç eden yayıncı olmasına rağmen bu durumdan etkilenen kullanıcılar arasında yer aldı. Böylelikle, ilgili yaptırımlar dünyanın neresinde olursa olsun tüm Rus vatandaşlarını olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor.

Twitch’in Kararı!

Dünya üzerinde Twitch’in kullanıcılarının %4’lük kısmı Rusya’dan oluşuyor. Ancak buna rağmen Twitch son derece kararlı ve iddialı bir hamle sergiledi. Rusya’ya yapılan yaptırımlar Putin rejiminin hamlelerine bağlı olsada, Rus vatandaşlar bu yaptırımlardan ciddi şekilde etkilenmeye devam ediyor.