Twitch Türkiye geçtiğimiz yıl ilginç bir olay ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Global basında da yer alan bit hırsızlığı olarak isimlendirilen bu olayda ünlü ve ünlü olmayan isimler bitler ile tabiri caizse köşeyi dönmüştü. Yaşanan bu olayın etkisi uzun sürmesine rağmen herkes bir özür ile paçayı kurtarmıştı. Bugün Twitch bit skandalı tekrardan patladı.

Analiz sitesi olan Stream Charts sayesinde ortaya çıkan verilere göre tüm dünyada 30 gün içerisinde en fazla 3. geliri elde eden isim LawStream oldu. Türki yayıncının sadece 7.300 takipçisi bulunuyor. CS:GO yayınları ile bilinen LawStream’in bu kadar az takipçi ile bir ayda 24.000 dolar kazanması skandalın patlak vermesine neden oldu.

Olaya sadece LawStream dahil olmuyor. 76.000 takipçili Hebele ve 32.000 takipçili Kosif ismindeki iki yayıncı da dünya genelinde en çok bit kazanan isimler arasında yer alıyor. Bu iki yayıncı da sırasıyla 19.000 dolar ve 15.000 dolar gelir elde etmiş durumda.

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Türkiye’ye Twitch’i aşılayan ve tanıtan Jahrein, wtcN ve Elraen gibi ünlü isimler bile en çok kazananlar arasında yer almıyor. Abone sayıları oldukça fazla olan bu ünlü yayıncıların doğal olarak en çok kazananlar arasında yer alması gerekirken 7.600 takipçili bir yayıncının dünya sıralamasında 3. sırada yer alması dikkatleri üzerine çekti diyebiliriz.

Bu olay üzerine yayın açan Levo, canlı yayında LawStream’in açıklama yapmasını istedi. LawStream bu kazançların tamamen “helal” olduğunu savundu. Ancak listede yine en çok kazanan isimler arasında LawStream’in kuzeni MuzluSoda‘nın yer alması bu açıklamayı bir nebze çürüttü diyebiliriz. Bakalım Twitch Türkiye bu konu hakkında bir aksiyon alacak mı? Güncellemeler yaşandıkça sizlerle paylaşıyor olacağız…