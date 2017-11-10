Twiiter, Şimdi de Profil Adı Karakter Sınırını Genmişletti!

Geçtiğimiz gün 140 karakter olan tweet sınırını 280’e çıkartan Twitter, aynı zamanda profil adı için bulunan sınırı 50 karaktere kadar genişletmiş oldu.

Twitter son dönemde önemli değişiklikler ile karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz gün 140 karakterlik yazım sınırını ikiye katlayarak 280 yapan firma, şimdi de profil adı karakter sınırını genişletiyor. Normalde maksimum 20 karaktere kadar yazılabilen profil adı artık 50 karaktere kadar yazılabilecek.

Özellikle uzun ada sahip olan insanların kullanabileceği bir durumu ortaya çıkartan Twitter, artık kullanıcılara yaratıcı isimler de kullanabilmesini sağlayacak.



Yukarıda görebileceğiniz gibi “Profil Adı” için geçerli olan bu durum @Kullanıcı Adı için olmadığını belirtelim.