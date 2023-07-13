Oyun dünyası oldukça büyük. Büyük olmasına karşın birçok oyunda Türkçe dil desteği göremiyoruz. Hatta Call of Duty serisinin oynayanlarınız varsa Call of Duty: Black Ops ilk açıldığında Rusça olarak karşınıza çıkıyor. Kiril alfabesi ile aranız iyi değilse internetten bakarak İngilizce yapmaya çalışıyorsunuz. Bu bağlamda bir süredir yayınla olan Overwatch 2’ye Türkçe dil desteği geldi. Detaylara bakalım.

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Vikipedi kaynaklı bilgiye göre:

“Overwatch 2, Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir birinci şahıs nişancı oyunudur. 2016 kahraman nişancı oyunu Overwatch’ın devamı olan oyun, ilk oyunla birlikte oyuncuya karşı oyuncu (PvP) modları için ortak bir ortama sahip olurken, kalıcı işbirlikçi modları tanıtıyor. PvP’deki büyük bir değişiklik, takım boyutlarını altıdan beşe düşürmekti, bu da birkaç karakterin yeniden işlenmesini gerektiriyordu. Oyun, Nisan ve Mayıs 2022’de kapalı bir beta gördü.”

Oyunlarda dil desteğinin olmaması bazı durumlarda oldukça can sıkıcı olabiliyor. Özellikle herkesin İngilizce bilmediği ülkemizde Türkçe dil desteği olan oyunlar olmayan oyunlardan her daim bir adım önce oluyor. Siz Overwatch 2’ye Türkçe dil desteği gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın.