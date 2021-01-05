Türksat 5A uydusunun fırlatma tarihi belli oldu

Türksat 5A uydusunun yeni kalkış tarihi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre yeni uydumuz, Türkiye saatine göre 8 Ocak Cuma günü saat 04.26’da uzaya gönderilecek.

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Türkiye’nin uzun bir süredir merakla beklediği Türksat 5A uydusunun fırlatma tarihi maalesef bir kez daha ertelendi. Söz konusu uydunun, birkaç ay önceden uzaya götürülmesi planlanıyordu. Ancak yaşanan ertelemeler, proje takviminin aksamasına yol açtı. Yapılan son açıklamalar, uydunun uzaya gönderilmesi için belirlenen son tarihi ortaya koyuyor.

Türksat AŞ‘den yapılan açıklamaya göre, Türksat 5A, Türkiye saatine göre ise 8 Ocak Cuma günü saat 04.26’da uzaya gönderilecek.

Elon Musk’ın SpaceX isimli şirketine ait olan Falcon 9 roketiyle ABD/Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatılacak uydu, 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek. Türksat 5A uydusu manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak.

Uydu; Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’i kapsayan bir coğrafyada 1728 Megahertz kapasiteyle televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak. Söz konusu uydu, konumuna ulaşmak için yapacağı yolculuğun yaklaşık dört ay sürmesi ve bu yılın ikinci çeyreğinde hizmete başlaması hedefleniyor.

Türksat 5A, %20’lik yerlilik oranıyla Airbus ile iş birliği sonucunda geliştirilmişti. Bir sonraki uydumuz Türksat 5B‘nin de bu sefer daha yüksek yerlilik oranı sağlanacak şekilde yine Airbus ile iş birliği içerisinde hazırlanması bekleniyor.

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