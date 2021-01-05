Genel
Türksat 5A uydusunun fırlatma tarihi belli oldu
Türksat 5A uydusunun yeni kalkış tarihi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre yeni uydumuz, Türkiye saatine göre 8 Ocak Cuma günü saat 04.26’da uzaya gönderilecek.
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Türkiye’nin uzun bir süredir merakla beklediği Türksat 5A uydusunun fırlatma tarihi maalesef bir kez daha ertelendi. Söz konusu uydunun, birkaç ay önceden uzaya götürülmesi planlanıyordu. Ancak yaşanan ertelemeler, proje takviminin aksamasına yol açtı. Yapılan son açıklamalar, uydunun uzaya gönderilmesi için belirlenen son tarihi ortaya koyuyor.
Türksat AŞ‘den yapılan açıklamaya göre, Türksat 5A, Türkiye saatine göre ise 8 Ocak Cuma günü saat 04.26’da uzaya gönderilecek.
Elon Musk’ın SpaceX isimli şirketine ait olan Falcon 9 roketiyle ABD/Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatılacak uydu, 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek. Türksat 5A uydusu manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak.
Uydu; Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’i kapsayan bir coğrafyada 1728 Megahertz kapasiteyle televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak. Söz konusu uydu, konumuna ulaşmak için yapacağı yolculuğun yaklaşık dört ay sürmesi ve bu yılın ikinci çeyreğinde hizmete başlaması hedefleniyor.
Türksat 5A, %20’lik yerlilik oranıyla Airbus ile iş birliği sonucunda geliştirilmişti. Bir sonraki uydumuz Türksat 5B‘nin de bu sefer daha yüksek yerlilik oranı sağlanacak şekilde yine Airbus ile iş birliği içerisinde hazırlanması bekleniyor.
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Genel
Microsoft Windows 10X sisteminin cihaz desteğini genişletiyor
Geliştirmede yer alan kaynaklara göre Microsoft, Windows 10X işletim sisteminin daha da geniş bir cihaz çeşitliliğinde kullanılmasının yolunu açıyor. Denenen seçenekler arasında ARM kullanan dizüstü ve dönüştürülebilir bilgisayarlar da yer alıyor.
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Windows 10 zaten bir süredir farklı cihazlarda Intel, AMD ve ARM türünden farklı yapılarla birlikte çalışıyor. Windows 10X için ise Microsoft, Kasım 2019’da sistemi ilk açıkladığında sadece Intel işlemci kısıdını getirmişti. Bunun nedeni ise ARM mimarisinde oluşabilecek muhtemel uyumluluk sorunları idi.
Şimdi ise Microsoft, Windows 10X sistemini kendi donanımına sahip cihazlarda denemeye başladı. Dolayısıyla bu yılın sonlarına doğru Microsoft ortaklarından ARM temelli cihazlar görme imkanımız da var. Ancak firma bu işletim sistemiyle üreteceği kendi cihazlarını ise 2022 yılına kadar piyasaya sürmeyi planlamıyor.
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Sistemin diğer türden cihazlara da yayılması piyasadaki rekabet ve çeşitlilik için oldukça iyi bir haber. Çünkü ARM çipleri aynı zamanda Intel ve AMD işlemcilerinden çok daha ucuz olacaklar. Bu da farklı türden ihtiyaçlar için daha çok seçenek anlamına geliyor.
Windows 10X sadece web tabanlı uygulamaları da destekleyebilir
Bununla beraber Windows 10X herkese uygun bir seçenek de oluşturmayabilir ve Windows RT’de olduğu gibi masaüstü uygulamaları desteği yerine sadece PWA gibi net tabanlı uygulamalar ve Microsoft Store’daki UWP uygulamaların desteğini alabilir. Hatta 10X, web uygulamalarıyla birlikte gelen ilk işletim sistemi olarak bile karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla bu web uygulamalarının daha hafif ve hızlı halde sistemde olacağını hatırlatmakta fayda var.
Şirket veya daha ileri seviye kullanım arayan müşteriler için ise Microsoft “Cloud PC” isimli, sistemde hazır gelen bir hizmet sunmayı planlıyor. Böylelikle normal masaüstü cihazlarda kullanılabilen uygulamalar internet erişimiyle beraber bu sistemlerde de ulaşılabilir halde olacaklar. Masaüstü uygulamalarını desteklemesinin dışında ise Windows 10X; yerel kullanıcı hesaplarını ve Kontrol Paneli veya Kayıt Düzenleyici gibi ana sistemde var olan ileri seviye araçlara erişimi desteklemeyecek.
Genel
Cep Telefonu Fiyatlarında Büyük Artış
Cep telefonu fiyatlarında yaşanan artışlarla ilgili net raporlar gelmeye başladı. Belli dönemlerde ülkemizin cep telefonu pazarına ait raporlar yayınlayan MOBİSAD (Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, 2020 yılına ait ilk rakamları paylaştı.
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Turnacı’nın paylaştığı verilere göre Türkiye’de 2020 yılında yaklaşık 10 milyon 500 cep telefonu satıldı. MOBİSAD’ın 2019 için açıkladığı satış rakamı da 10 milyon 600 bindi. 2020 yılının büyük çoğunluğunun KOVİD-19 salgını nedeniyle evlerde geçti. Bu durum düşünülürse sektörün yılı sadece 100 binlik kayıpla kapatması bana göre çok büyük başarı.
Öte yandan MOBİSAD’ın derlediği verilere göre 2019′ yılında Türkiye’de cep telefonlarına ortalama 2 bin 400 TL ödendiği görülüyor. 2020’de bu rakamın 3 bin 600 TL’ye çıkmış… Bu yüzde 50 artışı anlamak için dolar kuruna bak mamız yeterli. 2020’nin ilk iş günü olan 4 Ocak tarihinde 7,36 TL iken 2019’un ilk iş günü olan 2 Ocak’ta kurun 5,94 TL olduğunu görüyoruz. Yani cep telefonu fiyatlarındaki yüzde 50’lik artışın nedeki kurdaki değişim değil.
MOBİSAD adına yapılan açıklamada Başkan Mustafa Kemal Turnacı “cihazlardan gözetim belgesi isteme kararı ile düşük segmentlerin de fiyatında yükselme gerçekleştiğinden bu rakam 2020’de 3 bin 600 TL bandına çıkış yaptı” sözleriyle yaşanan artışa dikkat çekti. Turnacı aynı zamanda Türkiye’de en çok 6,7 – 7 inç ekranlı telefonların satıldığını da sözlerine ekledi. Turnacı’nın verdiği bilgilere göre 6,7 – 7 inç ekranlı cep telefonları incelendiğinde geçen seneki pazar payı yüzde 4’lerde kalırken bu sene yüzde 30’lara çıkmış. Buradan da Türk halkının daha büyük ekranlı telefonlar tercih etmeye başladığını görüyoruz.
MOBİSAD, 2021 yılı için de yüzde 5 büyüme öngördü. Eğer bu büyüme gerçekleşirse birkaç yıldır üst üste negatif rakamlar açıklayan sektörün küçülme döneminin de biteceği unutulmamalı.
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 modelinin AnTuTu puanı belli oldu
Oppo tarafından tanıtılması beklenen amiral gemisi cihazı Find X3, performans testinde görüldü. Cihaz, yüksek bir skorla rekor kırdı.
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Akıllı telefon pazarında her geçen gün büyüyen bir grafik çizen Oppo, 2021 yılının ilk çeyreğinde yeni model akıllı telefonu Find X3‘ü sunmaya hazırlanıyor. Şirketin bu yeni akıllı telefonunun AnTuTu skoru ortaya çıktı.
Çin’in en büyük sosyal ağı Weibo üzerinde paylaşılan görüntüler, OPPO Find X3‘ün AnTuTu’nun zirvesine oturduğunu gösteriyor. Paylaşılan görüntüye göre Find X3 modelinin AnTuTu’dan 771 bin 491 puan aldığını gözler önüne seriyor. Üstelik test boyunca telefon sıcaklığının düşük kalması da dikkatlerden kaçmadı.
Kısa bir süre önce ülkemizde üretim tesisi açmaya karar veren Çinli teknoloji şirketinin yeni amiral gemisi cihazı Oppo Find X3, Qualcomm’un Snapdragon 888 işlemcisinden güç alacak. Ayrıca cihazın; QHD+ çözünürlüğünde, 120 Hz yenileme hızında ve 6.7 inç büyüklüğünde olması bekleniyor.
Oppo Find X3 modelinin muhtemel teknik özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, QHD+ ve 120Hz tazeleme hızı
- İşlemci: Snapdragon 888
- RAM: 12 GB
- Depolama Alanı: 128 GB (microSD desteği mevcut)
- Ön Kamera: 25 MP
- Arka Kamera: 50 MP + 13 MP + 3 MP
- Batarya: 4.500 mAh (65W hızlı şarj destekli)
- Bağlantı: Bluetooth 5.1, NFC, GPS
- İşletim Sistemi: Android 11
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