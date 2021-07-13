İnternet
TURKNET | Nesini Sevmiyorsunuz? #FİNAL
Markaların yaptıklarını ve hatalarını konuştuğumuz seri olan Nesini Sevmiyorsunuz’da bu sefer bir markayı değil de ülkemizde faaliyet gösteren internet sağlayıcılarından olan TURKNET konuştuk. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
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Sizden gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:
00:25 Müşteri hizmetlerinin ilgi ve alakasının az olması 02:32 Fiyatlar yükseldi bunu sevmedim.
03:37 Müşteri hizmetlerini internet üzerinden olması, canlı bir kişiyle muhatap olmamak kötü bence geri kalan her şey güzel.
04:28 İstanbul dışında pingler çok yüksek sırf bunun yüzünden Turknet’ten başka İSS’ye geçiş yaptım pingimde yarıdan fazla azalma oldu.
05:27 Saha ekipleri çok da bilgili değil, bir sorun olduklarında çözmekte sıkıntı çekiyorlar.
08:30 İnternet gitti 1 haftada çözemediler, ilgi yok, iptal için hala faks kullanıyorlar, bir daha mı Turknet, asla.
11:18 Bulunduğum bölgede TT altyapısını kullanıyor defalarca arıza kaydı oluşturmama rağmen söyledikleri tek şey hızınız çok fazla o yüzden bant genişliği kaldırmıyor 8 mbps’e düşürün oldu. 2021de 8mbps…
12:17 Bedava kullanacağız diye herkesi Türknet’e geçirdik, her sorunda bizi aramaları en kötü yanı.
13:11 Taahhüt olmamasından dolayı istedikleri gibi zam yapabiliyorlar.
15:28 Fiyatları hariç iyi. Verilen hıza göre fiyatlandırma olması gerekiyor artık Telekom alt yapısına suçu atıyorlar onlarda herhalde.
17:28 VDSL’den fibere geçerken aboneliği iptal edip tekrar başvuru yapmaktan nefret ediyoruz çok saçma değil mi?
19:27 Yağmur yağınca İnternet yavaşlıyor 4 ev değiştirdim yıllardır sebebini anlayamadım.
20:40 Gigafiber yatırımları İstanbul Anadolu yakasında Kadıköy haricinde diğer ilçelere yatırım yapmaması.
22:53 iOS uygulaması aylardır çalışmıyor.
23:48 Fiyat dengesizliği var 100 Mbps alan adamda aynı parayı ödüyor 16 Mbps alan da.
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İnternet
Modemdeki internet ışığı yanmama sorunu nedenleri ve çözümü
Modemdeki internet ışığı yanmama sorunu her zaman tek bir nedenden dolayı yaşanmaz. Bu sorun tek bir nedenden kaynaklanabileceği gibi birden fazla nedenden dolayı da ortaya çıkabilir. Modemin internet ışığı yanmadığı zaman kablolu ya da kablosuz şekilde evden internet bağlantısı gerçekleşmesi mümkün olmaz.
Modemdeki internet ışığının yanmaması ve bundan kaynaklanan internete bağlanamama sorunu, basit çözümler ile ortadan kalkabilecek bir durumken, bazen bu çözümler yetersiz kalabilir. Birazdan tek tek sıralayacağımız çözümlerin yetersiz kaldığı durumlarda, modemki internet ışığı yanmama sorunu son çare olarak internet servis sağlayıcınızın yardımı ile çözüme ulaşabilir.
Evinizde kullanmış olduğunuz internetin sağlayan internet servis sağlayıcıları, sizlere internet bağlantısını DSL kablolar (Digital Subscriber Line) ile ulaştırır. DSL yani diital abone hattı, bakır kablolar aracılığıyla ev ya da ofis kullanıcılarına yüksek bant genişliği ile internet bağlantısı sunan hattır. Bu hatta bir sorun yaşanması, internet sağlayıcıdan sizlere ulaşan internet akışında bir problem olduğu anlamına gelmektedir. Modemdeki internet ışığı yanmama sorunu da temelde böyle bir sorundan kaynaklanıyor olabilir.
Modemdeki internet ışığı yanmama sorunu bazen pek çok farklı nedenden dolayı yaşanabilir demiştik. Bu nedenlerden biri ve en yaygını genellikle internet servis sağlayıcı kaynaklı sorunlardır. Ancak bunun dışında gerçekleşen modemsel ya da kullanıcı kaynaklı sorunlar da olabilir. Bu tarz sorunlar basit çözümler ile giderilebilir.
Öncelikle modemdeki internet ışığının yanmasını engelleyebilecek olasılıklar üzerine düşünülmelidir. Bunlardan biri modemin kendisinde ortaya çıkmış bir arıza olabilir. Modemin üzerindeki ışıklar doğru çalışmıyor ya da modemin çalışma performansı yetmiyor olabilir. Modem bağlantıları yanlış yapılmış olabilir. Modem bağlantıları doğru olsa bile, internet servis sağlayıcılarının kullanıcılara en yakın santralden sağladıkları internet bağlantısında bir arıza olabilir.
Modemdeki internet ışığı yanmama sorunu pek çok sebeple yaşanabilir. Bahsettiğimiz tüm bu sebepleri birkaç maddede özetleyecek olursak şunları söyleyebiliriz:
- İnternet servis sağlayıcılardan kaynaklı arızalar,
- Modemin kendisinde yaşanan arızalar,
- DSL hattı kaynaklı sorunlar,
- Santralden kaynaklanan sorunlar.
Gelelim bu sorunların tespiti ve çözümüne. Evinizde bilgisayarınız, telefonunuz ya da tabletiniz aracılığıyla internete bağlanamadığınızı fark ettiğinizi düşünelim. Öncelikle bu bağlantı sorununun, internete bağlanmaya çalıştığınız cihazdan kaynaklı olup olmadığını saptayın. Bazı durumlarda internet bağlantısı sorunu tamamen cihaz kaynaklı olabilmektedir. Farklı cihazlar aracılığıyla internet bağlantınızı kontrol edin. Sorunun cihaz ile alakalı olmadığını fark ederseniz, modem ile alakalı bazı işlemler yapabilirsiniz. Modemdeki internet ışığı yanmama sorunu görülüyorsa, yapılabilecek bazı işlemler şu şekildedir:
İçindekiler
Modeminizi kapatıp açın
Geleneksel bir yöntem olan “kapat-aç” yöntemi, elektronik cihazların işleyişlerinin yenilenmesi ve uzun süreli çalışma sonucu ısınmanın ortaya çıkardığı bazı sorunları gidermesi açısından etkili bir çözümdür. 10-15 dakikalık bir dinlendirmeden sonra modeminizi tekrar açın ve ışıklarını kontrol edin. Sorunun devam etmesi halinde farklı çözümler gerekecektir.
Kablo bağlantıları
Modemdeki internet ışığı yanmama sorunu kabloların hasar görmesinden ya da bağlantılarının yanlış olmasından da kaynaklanabilir. Modeminizin kablo bağlantılarını kontrol edin. Ayrıca kabloların herhangi bir yerinde ezilme, kopma, kırılma gibi durumların olup olmadığını da inceleyin.
Direkt olarak modem ile alakalı bu çözümler sonuç vermediyse, çözümü bir de DNS ayarlarını değiştirerek aramak gerekecektir.
DNS ayarları
Modemdeki internet ışığı yanmama sorunu hala devam ediyorsa DNS ayarlarını değiştirmek etkili bir çözüm olabilir. DNS’in amacı, ağ üzerinden gelen alan adı ya da IP numaraları ile ilgili sorgulamalara cevap vermektir. DNS, tarayıcıya girilen etki alanını bilgisayar tarafından okunabilir bir IP’ye çeviren bir telefon rehberi gibi düşünülebilir. Bazen DNS sunucuları bu amacı gerektiği gibi gerçekleştiremez ve bağlantılarda sorunlar yaşanır. DNS ayarlarını değiştirmek ve farklı DNS sunucularını kullanmak, internet bağlantısı sorunlarını çözebilir:
Servis sağlayıcıları ile iletişim
Yukarıda sayılan tüm maddeler denenmiş olmasına rağmen bir sonuca ulaşılamayabilir. Ve modemdeki internet ışığı yanmama sorunu devam edebilir. Bu durumda problemin çok büyük bir ihtimalle servis sağlayıcı kaynaklı olduğu söylenebilir. Çözüm aradığımız bu problem genellikle altyapı çalışmalarından dolayı ortaya çıkar. Evde kendimiz çözümlemek istediğimizde de sonuca ulaşamayız. İnternet servis sağlayıcılarınız ile iletişime geçmek hem sorunun profesyonelce hem de hızlı bir şekilde çözülmesine yardımcı olacaktır.
Özellikle herkesin evlerinde olmak durumunda kaldığı şu günlerde internet olmazsa olmaz bir ihtiyaçtan daha fazlası haline geldi. Çözülemeyen internet bağlantısı sorunları da her zamankinden daha çok mağduriyet yaşamaya neden olabiliyor. Bu yazımızda olası bir modemdeki internet ışığı yanmama sorununa nelerin sebep olabileceğine ve bu sorunun nasıl çözülebileceğine açıklık getirmeye çalıştık.
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Genel
Microsoft Edge, Linux işletim sistemine geliyor
Microsoft son yıllarda Linux işletim sistemine oldukça önem veriyor. Şirket şimdi de Chromium tabanlı yeni tarayıcısı Microsoft Edge’i, Linux işletim sistemi için tasarlıyor.
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Microsoft Edge, ekim ayı itibarıyla kullanıma sunulacak
Microsoft, ekim ayından itibaren Linux işletim sistemi için bir geliştirici ön izleme sürümünü kullanıma sunacak. Linux kullanıcıları, Microsoft Edge Insider üzerinden ya da Linux yerleşik paket yöneticisinden tarayıcıyı edinebilecekler.
Chromium ile birlikte işlevselliği artan Edge tarayıcı, adeta bambaşka bir kullanım deneyimi sunmaya başladı. Hız, performans, uyumluluk, gizlilik/güvenlik, geliştirilmiş bellek yönetimi ve Chrome tarayıcı ile kullanmakta olduğumuz uzantıları desteklemesiyle, adeta seviye atlamış durumda.
Açık kaynak ile yıllarca savaşan Microsoft’un bu hamlesi, şirketin açık kaynak kodlu oluşumlara bakış açısını değiştirdiğinin bir başka göstergesi.
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Donanım
Wi-Fi 6 (802.11ax) nedir? | Asus RTAX58U ve PCE-AX58BT ile göz atıyoruz
Günümüzde en yaygın olarak kullanılan Wi-Fi ağı 802.11n ve 802.11ac artık yerini Wi-Fi 6 802.11ax’e bırakacak. Peki bu 802.11ax nedir? 2,4 GHz ve 5 GHz ne işe yarar? Yeni isimlendirmelerin anlamı nedir? gibi soruların cevabını bu videoda veriyoruz.
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Wi-Fi standartlarının isimleri yenilendi. Genel olarak 802.11 koduyla duyduğumuz sistem, daha kolay anlaşılması için Wi-Fi 1’den 6’ya kadar isimlendiriliyor. Günümüzde ise en popüler kullanımlar Wi-Fi 4, 5 ve 6. Yani 802.11n, 802.11ac ve en yeni sistem olan 802.11ax oldu.
Buradan;
- 802.11n – Wi-Fi 4
- 802.11ac – Wi-Fi 5
- 802.11ax – Wi-Fi 6’ya tekabul ediyor.
Peki bu bağlantıların farkları, avantajları ve dezavantajları nelerdir? Hangi ürünler 802.11ax kullanıyor? Bu standarda geçebilir miyiz? Asus’un yeni nesil Wi-Fi destekli modem ve router ailesinden RTAX58U router modeli ve PCE-AX58BT Wi-Fi alıcısı ile göz atıyoruz
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