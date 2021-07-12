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Akıllı Telefon

REDMI NOTE 10 PRO! | Gecikmiş inceleme

Redmi Note 10 Pro incelemesiyle karşınızdayız. Hardware Plus olarak geciktiğimiz bu videoda satın alarak sizlere anlatmak istediğimiz Redmi Note 10 Pro modeline yakından bakıyorıuz. Aydoğan, uzunca bir süre kullandığı modelin detaylarını aktarıyor.

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REDMI NOTE 10 PRO! | Gecikmiş inceleme

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Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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Akıllı Telefon

SAMSUNG GALAXY A72 | Söylendiği kadar iyi mi?

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SAMSUNG GALAXY A72 | Söylendiği kadar iyi mi?

Samsung Galaxy A72 incelemesiyle karşınızdayız. Samsung’un A52 ile beraber fazlasıyla konuşulan bir diğer telefonu A72’nin detaylı incelemesini gerçekleştirdik.

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SAMSUNG GALAXY A72 | Söylendiği kadar iyi mi?

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Samsung Galaxy A72’nin güncel fiyatını kontrol etmek ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/ec5f55a3

A72 Tasarımı

Samsung Galaxy A72, Samsung kanadının A52 ile beraber en çok konuşulan telefonu olan A72, tasarımsal olarak da piyasadaki en farklı telefonlardan biri olmayı başarıyor. Özellikle rengarenk tasarımlarıyla plastik kasa olsa da göz alıcı görünüyorlar.

8,4 mm inceliğinde ve 203 gram ağırlığında olan Samsung Galaxy A72, plastik kasasına rağmen dokusu oldukça iyi bir hissiyat veriyor. Elbette IP67 sertifikası da olması büyük bir artı. Özellikle yağmur, suya düşürme gibi sorunlarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Öndeki 6,7 inç Full HD+ ekranında elbette Samsung olunca Super AMOLED panel kullanıyor. 90 Hz tazeleme hızı ve 800 nite çıkan parlaklık sunan cihazda Gorilla Glass 3 koruma yer alıyor.

Gücünü 2020 ve 2021’in en popüler işlemcisi Snapdragon 720G’den alan Galaxy A72, Adreno 618 grafik birimi ve 8 GB RAM ile geliyor. Depolama kanadında piyasada 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. Ayrıca SD kart ile artırılabilir bir hafızası olması da avantaj.

Kamera tarafı

İddialı olduğu kamera kanadına gelince 64 MP değerindeli ana kamerasına 8 MP telefoto, 12 MP geniş açı lens eşlik ediyor. Ayrıca 5 MP makro kamerası da bulunuyor. A52’den farklı olarak yer alan telefoto lensi ile yakınlaştırmaları daha iyi ve daha rahat yapabileceksiniz. Öndeki 32 MP kamerası ise oldukça tatmin edici sonuçlar veriyor. Ancak gece çekimlerinde daha iyi olmasını beklerdik.

Deneyim noktasında bulunan stereo hoparlörler geniş ekranda izleyeceğiniz içeriklerin keyfini artırabiliyor. Müzik dinlerken de bir bluetooth hoparlöre gerek kalmadan oldukça yeterli bir ses de alabiliyorsunuz.

Bağlantı ve batarya

Bağlantı kanadında Wi-Fi ac ve BT 5.0 desteği mevcut. Bunların daha güncel olması elbette bir avantaj olurdu ama bu da oldukça yeterli elbette. Güvenlik için ekran altı parmak izi ve yüz tanıma var. Yüz tanıma oldukça iyi çalışıyor ama maske kullanımı elbette dert. Ekran altı okuyucu ise biraz yavaş gibi. Kullanırken animasyondan kaynaklı mı emin olamayacağım bir şekilde sıkıntı çıkartabiliyor. Ancak okumada sorunu yok.

5.000 mAh bataryasında 25 Watt şarj desteği sunan cihaz, oldukça yeterli değerleri verebiliyor. 25 Watt’ın daha yüksek olmasını beklerdik, ama daha hiçbir cihazında daha yüksek şarja Samsung geçemedi. Bu nedenle kabul edilebilir.

Genel hatlarıyla baktığımızda Samsung Galaxy A72, fiyatına göre alınabilecek en güzel ve en şık telefonlardan biri konumunda.

Samsung Galaxy A72 özellikleri

Boyut: 165 x 77.4 x 8.4 mm
Ağırlık: 203 gram
Ekran: 67 inç FHD+ Super AMOLED 90 Hz
İşlemci: Snapdragon 720G
Bellek: 8 GB
Depolama: 128 GB + MicroSD
Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 32 MP
Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 25 Watt

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Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A52 vs. Samsung Galaxy A72 | Hangisi alınır?

Yazan:

Samsung Galaxy A52 vs. Samsung Galaxy A72 | Hangisi alınır?

Samsung Galaxy A52 ile Samsung Galaxy A72 kıyaslaması ile karşınızdayız. Büyük ekran ve büyük batarya ile yüksek fiyat mı? Yoksa daha küçük ekran ve batarya ile tasarruf mu? Hangi telefon kime göre cevabı videomuzda!

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Samsung Galaxy A52 vs. Samsung Galaxy A72 | Hangisi alınır?

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Samsung Galaxy A52 incelemesini sizlere yapmıştık. En çok kıyaslanan fiyat/performans modellerinden biri olan A52’yi bu sefer satın aldığımız Samsung Galaxy A72 ile kıyaslıyoruz. İki benzer özellikteki telefonların farkı ve tercih noktasında Aydoğan görüşlerini aktarıyor.

Kamera, pil, şarj ve performans noktasında kafanıza takılan soruların cevapları bu videoda!

Samsung Galaxy A72 özellikleri

Boyut: 165 x 77.4 x 8.4 mm
Ağırlık: 203 gram
Ekran: 67 inç FHD+ Super AMOLED 90 Hz
İşlemci: Snapdragon 720G
Bellek: 8 GB
Depolama: 128 GB + MicroSD
Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 32 MP
Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 25 Watt

Samsung Galaxy A52 özellikleri

Boyut: 159.9 x 75.1 x 8.4 mm
Ağırlık: 189 gram
Ekran: 6,5 inç FHD+ Super AMOLED 90 Hz
İşlemci: Snapdragon 720G
Bellek: 8 GB
Depolama: 128 GB + MicroSD
Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP
Ön Kamera: 32 MP
Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)
Batarya: 4500 mAh
Şarj: 25 Watt (Kutudan 15 Watt çıkıyor)

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Akıllı Telefon

GENERAL MOBILE GM 21 PRO GELDİ! | Yeni pro neler sunuyor?

Yazan:

GENERAL MOBILE GM 21 PRO GELDİ! | Yeni pro neler sunuyor?

General Mobile GM 21 Pro ofisimize bugünkü tanıtımı ardından ulaştı. 2.799 TL fiyatla satışa çıkacak olan modelin ilk bakışını ve kutu açılışını yapıyoruz!

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GENERAL MOBILE GM 21 PRO GELDİ! | Yeni pro neler sunuyor?

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General Mobile GM 21 Pro özellikleri

Boyut: 165.24 x 76.95 x 8.99 mm
Ağırlık: 205 gram
Ekran: 6.67″ inç FHD+ IPS
İşlemci: MediaTek Helio G90
Bellek: 6 GB
Depolama: 128 GB (+MicroSD kart)
Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP
Ön Kamera: 16 MP
Video: 4K 30 fps
Batarya: 5.000 mAh
Şarj: 15 Watt

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