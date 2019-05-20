TurkNet kullanıcıları internete erişemiyor!

İnternet servisi sağlayıcısı TurkNet kullanıcıları gece yarısından beri internete erişemiyor. Şirketin internet sitesine de erişilemiyor.

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TurkNet müşterileri şikayet yağdırıyor

Olası bir hacklenme ya da bir altyapı sorunundan kaynaklandığı tahmin edilen sorunun ne zaman çözüleceği bilinmiyor. Çeşitli şehirlerde yaşayan pek çok kullanıcı sosyal medya paylaşımlarında şirketi etiketleyerek internete giremediklerini belirtiyorlar. İnternet sağlayıcısı konu hakkında paylaştığı açıklamada genel bir sorunun yaşandığını ve problemin çözülmeye çalışıldığını söyledi.

Türkiye‘de ilk kez adil kullanım kotasız internet hizmetini kullanıcılara sunan şirket görece uygun fiyatlarıyla da kullanıcıların takdirini kazanmıştı. Yapılan açıklamanın ardından gecenin ilerleyen saatlerinde sorunun ortadan kaldırılması bekleniyor.