Intel, Qualcomm ve diğer çip üreticileri Google’ın Huawei yasağına katılıyor!

Dün gece Trump’ın Huawei‘ye açtığı savaş sonrası Google, Huawei’nin Android lisansını iptal ettiği haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi de Intel, Qualcomm ve diğer çip üreticilerinin Google’ın Huawei yasağına katıldığı haberi geldi.

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Huawei’ye işlemci yok!

Bloomberg’ün aktardığı bilgilere göre Intel, Qualcomm ve Broadcom üreticileri, Huawei ile olan ilişkileri kesiyor. Nikkei web sitesinin raporuna göre Alman çip üreticisi Infineon Technologies de Huawei olan ilişkileri bitirdi ve ürün gönderimini durdurdu.

Hatırlarsanız dün gece itibarıyla Google‘ın Huawei‘nin Android lisansını iptal ettiği haberi gündeme düşmüştü. Böylece şirketin akıllı telefonlarının, Android güncellemelerini alması tehlikeye girmişti. Şimdi işlemci üreticilerinden gelen bu haber, Huawei’nin yakın zaman önce girdiği dizüstü bilgisayarı pazarını da oldukça etkileyecek gibi. Bloomberg kaynaklarına göre ABD’li çip üreticilerinin çalışanları, halihazırda Huawei ile olan ilişkilerin dondurulduğundan haberdar.