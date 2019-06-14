TurkNet kullanıcıları Türkiye genelinde bağlantı sorunu yaşıyor!

Bu sabah itibariyle internet altyapısını TurkNet üzerinden alan kullanıcılar internet bağlantı sorunu yaşıyor. TurkNet’in Twitter aracılığıyla yaptığı açıklamayla sorunun varlığı doğrulanmış oldu.

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Son dönemde büyük operatörlere göre önemli bir alternatif haline gelen TurkNet, bu sabah itibarıyla birçok kullanıcı tarafından bağlantı sorunları yaşıyordu. Görünüşe göre TurkNet’ten kaynaklı olan hata sonucu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile sorunun Türkiye genelinde yaşandığını bildiriyor.

Değerli müşterilerimiz, şu anda Türkiye genelinde bir sorun yaşanmaktadır. Sorunu çözmek adına çalışmalarımız devam etmektedir. Sorunu çözer çözmez size tekrar bilgi vereceğiz. — TurkNet Destek (@TurkNetDestek) June 14, 2019

Yukarıda görebileceğiniz gibi @TurkNetDestek hesabından yapılan açıklamayla “Değerli müşterilerimiz, şu anda Türkiye genelinde bir sorun yaşanmaktadır. Sorunu çözmek adına çalışmalarımız devam etmektedir. Sorunu çözer çözmez size tekrar bilgi vereceğiz.” bilgisini veren firma, sorunun çözüme ulaştığına dair bir bilgi henüz paylaşmadı. Eğer TürkNet kullancısı olarak bağlantı problemi yaşıyorsanız şu an için beklemek dışında bir çareniz bulunmuyor…