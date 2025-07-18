TurkNet, 1 Ağustos 2025 itibarıyla internet tarifesi için yeni fiyatlandırma düzenlemesine gideceğini açıkladı. Peki kullanıcılar artık ne kadar ödeyecek? Eski ve yeni aboneleri neler bekliyor? Güncel TurkNet aylık internet ücreti ne kadar?

TurkNet internet tarifesi 699 TL oldu

Şirketin resmi duyurusuna göre, şu an 499,90 TL olan aylık internet ücreti 1 Ağustos’tan itibaren 699,90 TL olarak güncellenecek. Bu artışla birlikte aboneler yaklaşık yüzde 40‘lık bir zamla karşılaşacak. Tüm kullanıcılar bu fiyat değişikliğinden etkilenecek.

Zamdan etkilenmemek mümkün olmasa da, mevcut aboneler için zammı geciktirmek mümkün. Kullanıcılar isterlerse bu zammı bir yıl boyunca öteleyebiliyor. 10 Ağustos 2025 tarihine kadar 12 aylık peşin ödeme yapan aboneler, internet hizmetini yine 499,90 TL‘lik eski fiyattan kullanmaya devam edebilecek.

Peşin ödemek isteyen abonelere taksit imkânı da sunuluyor. Böylece hem zamdan etkilenmemek hem de bütçeyi dengelemek mümkün hale geliyor. Ancak bu fırsat yalnızca belirli bir süre için geçerli olacak.

TurkNet, uzun süredir sabit fiyat ve taahhütsüz internet hizmeti sunarak piyasada dikkat çekiyordu. Ancak maliyet baskıları ve genel piyasa koşulları şirketin bu adımı atmasına neden olmuş gibi görünüyor. Ne yazık ki mevcut durumda şirketlerin de bu tür fiyat artışlarına gitmesi normal diyebiliriz.

Tüm bağlantı türlerinde tek fiyat devam edecek

TurkNet’ten yapılan açıklamada, ADSL, VDSL, Fiber ve GigaFiber gibi tüm bağlantı türlerinde tek fiyat uygulamasının devam edeceği de belirtildi. Şirket ayrıca, kullanıcıların taahhüt vermeden hizmet alabileceğini ve bu yaklaşımın sürdürüleceğini de vurguladı.

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Sence 699 TL’lik internet fiyatı makul mü? Peşin ödeme fırsatını değerlendirmeyi düşünüyor musunuz? Görüşlerini yorumlarda belirtebilirsiniz.