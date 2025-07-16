Türkiye’nin en popüler mobil uygulamalarından biri olan ve milyonlarca kullanıcıya ulaşan Faladdin platformunun kurucusu Sertaç Taşdelen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Teknoloji ve girişimcilik dünyasında büyük ses getiren operasyonun temelinde, Faladdin uygulamasının fal bakma ve benzeri hizmetler sunarak suç geliri elde etmek amacıyla kullanıldığı iddiası yatıyor. Soruşturma, dijital bir platformun nasıl organize bir suç ağına dönüşebileceği tartışmalarını da beraberinde getirdi.

İçindekiler Faladdin ve Binnaz Uygulamaları İçin MASAK Raporları İle Kara Para Aklama Suçlamaları Gündemde

Faladdin ve Binnaz Uygulamaları İçin MASAK Raporları İle Kara Para Aklama Suçlamaları Gündemde

Soruşturma dosyasının temelini, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından hazırlanan detaylı raporlar oluşturuyor. Bu raporlarda, Sertaç Taşdelen’in Faladdin ve Binnaz gibi uygulamalar üzerinden elde ettiği gelirleri yasa dışı yollarla yurt dışına transfer ettiği ve kara para aklama faaliyeti yürüttüğü iddia ediliyor. Bilirkişi raporları da, Faladdin uygulamasının sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda suç geliri elde etmek için özel olarak tasarlanmış bir bilişim sistemi olduğu yönündeki tespitleri destekliyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelinin mal varlığına yönelik geniş çaplı bir tedbir kararı alındı. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Sertaç Taşdelen’in tüm banka hesaplarına, elektronik para varlıklarına ve sahibi olduğu Arteria Yazılım AŞ şirketindeki ortaklık paylarına el konuldu. Ayrıca lüks otomobiller ve deniz taşıtları da dahil olmak üzere tüm taşınır ve taşınmaz malları donduruldu. Şirketin piyasa değerinin yaklaşık 107.5 milyon TL olması, operasyonun mali boyutunu gözler önüne seriyor ve Faladdin uygulamasının ne denli büyük bir ekonomik yapıya ulaştığını gösteriyor.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, Taşdelen’e ait iki şirkete eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu baskınlarda Sertaç Taşdelen gözaltına alınırken, suçlamalara delil teşkil edebilecek çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ele geçirilenler arasında 7 bilgisayar, çok sayıda harici hard disk, USB bellek, tablet ve cep telefonları bulunuyor. Bu dijital kanıtların, Faladdin uygulamasının finansal akışını ve iddia edilen suç ağını ortaya çıkarması bekleniyor.

Sertaç Taşdelen’e yöneltilen suçlamalar oldukça ciddi ve kapsamlı. Şüphelinin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “yasak cihaz ve programlar kullanma” ve “Tekke ve Zaviyeler Kanunu’na muhalefet” gibi birden fazla suçtan yargılanması bekleniyor. Bu durum, Faladdin uygulamasının masum bir kehanet platformu olmanın ötesinde, organize bir suç faaliyetinin merkezi olabileceği şüphelerini güçlendiriyor.

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