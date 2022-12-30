TurkNet’in 1.000 Mbps eşit indirme ve yükleme hızı Türkiye’de yıl sonu itibarıyla 1 milyon hanede kullanılabilir durumda. İnternetin demokratikleşmesi ve özgürleşmesi inancıyla hareket eden TurkNet tüm internet kullanıcıları için çalışmaya devam ediyor. 1 milyon haneyi Turknet GigaFiber ile buluşturma hedefiyle 2022’ye giriş yapan TurkNet, yıl sonu itibarıyla 6 ilde 1 milyon haneye GigaFiber ile 1.000 Mbps eşit indirme ve yükleme hızında, dünya standartlarında internet hizmeti götürdü.

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TurkNet, sadece bireysel kullanıcılara değil üniversiteler, teknoparklar ve kurumlara da GigaFiber’i ulaştırmaya devam ediyor. Bu alanda hayata geçirdiği iş birlikleri ile altyapı desteği verdiği teknopark sayısını 26’ya çıkardı. GigaFiber hizmetiyle sektörde fark yaratan TurkNet’in hız konusundaki başarısı 2022 yılında bu alanda dünyada otorite olarak görülen platformlar tarafından da teyit edildi. Speedtest verilerine göre internet hızında zirvede olan şirket son olarak aynı platformun verilerine göre, 2022’nin üçüncü çeyreğinde 50,94 Mbps medyan indirme hızıyla Türkiye’nin en hızlı sağlayıcısı oldu. Speedtest Intelligence® verilerine göre %75,5 oranında bir tutarlılık sergileyerek Türkiye’de en yüksek tutarlılığa sahip marka yine TurkNet oldu. Başarılarla geçen bir yılın sonucunda 1 milyon haneye GigaFiber hizmetini götürerek 2022 yılı başında belirlediği hedefine ulaştı.

“Sıradaki hedefimiz dünya standartlarında internet deneyimini milyonlar için erişilebilir kılmak”

Şirket CEO’su Cem Çelebiler konu hakkında “Sektörün yenilikçi, dijital merkezli, yüksek hız tutkusuna sahip, ürün ve servis yapısında yalın operatör olarak, kullanıcılarımız için en iyi deneyimi sunmak adına geliştirmelere ve altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Aralık sonu itibarıyla, 1.000 Mps eşit indirme ve yükleme hızındaki TurkNet GigaFiber teknolojisini 6 büyük ilde 1 milyon hanenin kullanımına sunduk. TurkNet olarak yıl sonunda hedefimize ulaşmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 1 milyon hanedeki kullanıcılarımız hız veya kota sınırı olmadan internetlerini özgürce kullanabiliyor. Her zaman kullanıcılarımızın ihtiyaç ve taleplerine göre hareket eden bir marka olarak sıradaki hedefimiz; kendi fiber altyapımızdaki TurkNet GigaFiber ile kaliteli bir internet deneyimini herkes için ulaşılabilir kılmak.” dedi.